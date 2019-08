Real Madrid: Rodrygo fällt mit Oberschenkelverletzung aus

Real Madrid muss in der nächsten Zeit auf Neuzugang Rodrygo verzichten. Der Brasilianer laboriert an einer Oberschenkelverletzung.

muss in den kommenden Wochen Zeit auf Neuzugang Rodrygo Goes verzichten, nachdem sich der 18-Jährige eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat. Dies gab der spanische Rekordmeister am Mittwoch bekannt.

Laut Statement wurde beim Brasilianer eine "Verletzung des geraden Muskels des rechten Oberschenkels" diagnostiziert. Wie lange Rodrygo ausfallen wird, ließ der Klub derweil offen.

Rodrygo wechselte im Sommer für 45 Millionen Euro vom FC Santos zu Real Madrid und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Er kann auf allen Offensivpositionen eingesetzt werden.