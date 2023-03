Real Madrid: Richarlison als Nachfolger von Karim Benzema im Gespräch

Ex-Ancelotti-Schützling Richarlison ist erneut als Neuzugang bei Real Madrid im Gespräch. Interesse soll es auch aus Italien geben.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid hat auf der Suche nach einem Nachfolger von Karim Benzema auch den brasilianischen Nationalspieler Richarlison auf dem Zettel. Das berichtet Mundo Deportivo. Auch bei Juventus ist der Linksaußen im Gespräch: Laut calciomercato könnte er dort Dusan Vlahovic ersetzen, sollte dieser wechseln.

WAS IST DER HINTERGRUND? Richarlison spielt bei den Spurs eine schwache Saison. Allerdings ist er auf Reals Radar, weil Trainer Carlo Ancelotti den Angreifer aus gemeinsamen Everton-Zeiten bestens kennt – und ihn schätzt. Neben dem Brasilianer nennt Mundo Deportivo PSG-Star Kylian Mbappé und Goncalo Ramos (Benfica) als mögliche neue Stürmer der Blancos.

Benzemas Vertrag bei Real läuft aus. Zwar steht zu erwarten, dass der Ballon-d'Or-Sieger verlängert, trotzdem schauen sich die Klubchefs grundsätzlich nach einem Nachfolger für den 35-Jährigen um.

Richarlison hat aktuell Stress bei den Spurs, weil er öffentlich Trainer Antonio Conte kritisierte und von diesem anschließend abgewatscht wurde.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Seinen Durchbruch als Profi schaffte Richarlison bei America Mineiro. Anfang 2016 wechselte er zu Fluminense, ehe ihn der FC Watford 18 Monate später für 12,4 Millionen Euro Ablöse nach Europa holte. 2018 überwies Everton knapp 40 Millionen Euro Ablöse für den Stürmer nach London. Es folgte der 58-Millionen-Transfer zu Tottenham im Sommer 2022. Dort steht er noch bis 2027 unter Vertrag.



EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Richarlison steht nach 17 Einsätzen für Tottenham noch bei null Toren in der Premier League. Immerhin lieferte der 25-Jährige drei Assists und in der Champions League gelangen ihm zwei Tore in sechs Partien. Bei der Weltmeisterschaft in Katar lief er viermal für die Selecão auf und erzielte drei Treffer. Darunter ein spektakulärer Seitfallzieher gegen Serbien, der bei The Best für den Puskas-Award für das schönste Tor des Jahres nominiert war.