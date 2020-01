Real-Verteidiger Raphael Varane über Lionel Messi: "Man darf ihm keinen Raum geben"

Varane stand Messi bereits in zahlreichen Duellen gegenüber. Nun spricht der Franzose darüber, wie man den Argentinier am besten verteidigt.

Der französische Nationalspieler Raphael Varane von hat verraten, wie man Barcelonas Superstar Lionel Messi im Zweikampf am effektivsten begegnet.

"Man kann gegen ihn nicht wie gegen andere Spieler verteidigen", sagte Varane im Gespräch mit und schob nach: "Man muss das als Team lösen und darf ihm keinen Raum geben."

Real Madrid gewinnt Supercopa gegen Atletico

Darüber hinaus sprach der 26-Jährige, der seit 2011 bei den Königlichen unter Vertrag steht, über seine Vorbilder während der Anfangszeit in Madrid: "Verteidiger wie Pepe oder Sergio Ramos haben mich inspiriert, aber natürlich auch Cristiano Ronaldo, der ein Vorbild für jeden Fußballer ist."

Mit Real setzte sich der Franzose am vergangenen Wochenende gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid im Supercopa-Finale durch und sicherte sich den Titel. Am Samstag sind die Madrilenen wieder in der Liga gefragt und empfangen den (16 Uhr im LIVE-TICKER).