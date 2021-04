Wadenverletzung: Real Madrid mehrere Wochen ohne Kapitän Sergio Ramos

Spaniens Fußballmeister Real Madrid muss vier bis fünf Wochen ohne seinen Kapitän Sergio Ramos auskommen.

Der 35-Jährige zog sich bei seinem Kurzeinsatz für die spanische Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen den Kosovo (3:1) eine Muskelverletzung in der linken Wade zu.

Damit fehlt der 180-malige Nationalspieler auf jeden Fall am 11. April im Clasico gegen den FC Barcelona sowie in den beiden Viertelfinalbegegnungen der Champions League gegen den Jürgen-Klopp-Klub FC Liverpool (6. und 14. April).

Muchas gracias a todos por vuestro cariño y vuestros mensajes. Un año más, pero muchos por delante para seguir disfrutando juntos. ¡Os siento cerca!

Thank you all for your kind words and messages. Another year, but many more ahead to enjoy together. I feel your support! pic.twitter.com/GA1Afl6UTF