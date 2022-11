Real Madrid will sich im Winter offenbar um neuen Angreifer bemühen - kommt Rafael Leão?

Real-Trainer Carlo Ancelotti sieht die Ziele aufgrund von Karim Benzemas Verletzungen wohl gefährdet. Kommt deshalb ein neuer Stürmer?

WAS IST PASSIERT? Real Madrid beobachtet die Verletzungsprobleme von Karim Benzema offenbar mit Sorge. Einem Bericht der Sport zufolge ist der amtierende Champions-League-Sieger deshalb auf der Suche nach einem Angreifer, der bereits in der Winterpause nach Madrid wechseln könnte.

Bei der Weltmeisterschaft in Katar sollen nun Rafael Leão von der AC Milan, der noch bis 2024 unter Vertrag steht, und Inters Lautaro Martínez beobachtet werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Benzema verpasste in der laufenden Saison bereits neun Spiele verletzt, auch die WM in Katar muss ohne den Weltfußballer stattfinden. Real-Trainer Carlo Ancelotti hat Zweifel, dass ohne einen hochwertigen Backup-Plan für die Sturmzentrale die Ziele in der laufenden Saison erreicht werden können. Zuletzt musste Rodrygo, der meistens auf dem Flügel zum Einsatz kommt, regelmäßig für Benzema einspringen. Allerdings ist auch Leão ein Angreifer, der bevorzugt von der Außenbahn agiert.

WIE GEHT ES WEITER? Sollte Leão seinen Vertrag bei Milan nicht verlängern, scheint ein Wechsel im Sommer durchaus realistisch. Dass die Italiener ihren besten Offensivspieler schon im Winter verkaufen, darf angezweifelt werden. Leão hatte bis Juli eine Ausstiegsklausel, die bei 150 Millionen Euro lag. Unter dieser Summe soll auch jetzt nichts gehen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 23-jährige Portugiese kommt in Mailand in der Regel auf dem linken Flügel zum Einsatz, kann jedoch auch im Zentrum eingesetzt werden. In der laufenden Saison gelangen ihm in 20 Pflichtspielen sieben Tore und neun Vorlagen.