Real Madrid hat angeblich Phil Foden auf dem Zettel

Bei Manchester City ist Phil Foden weiterhin kein unumstrittener Stammspieler. Real Madrid denkt wohl darüber nach, daraus Kapital zu schlagen.

beobachtet die Situation von Mittelfeld-Talent Phil Foden bei offenbar ganz genau. Das berichtet der Daily Mirror.

Demnach haben die Königlichen den 20-jährigen Engländer schon seit längerer Zeit im Auge, durch die zuletzte mangelnde Spielzeit Fodens soll Real sein Interesse wieder intensivieren wollen. Sollte der Nationalspieler mit seiner Situation bei den Cityzens unzufrieden sein, will der spanische Meister angeblich unbedingt bereit sein, ihn möglicherweise nach Madrid zu locken.

Interesse von Real Madrid? Phil Foden in der Premier League zuletzt mit wenig Einsatzzeit

Foden spielte in der Champions-League-Gruppenphase zwar eine gewichtige Rolle, stand in der Premier League allerdings seit Mitte Oktober nur einmal in der Startelf von Trainer Pep Guardiola. In drei der letzten fünf Liga-Partien kam er gar nicht zum Einsatz.

Foden stammt aus Citys Nachwuchs und hat bei den Engländern einen Vertrag bis Sommer 2024. Insgesamt hat er bislang 92 Pflichtspiele für die Skyblues absolviert, dabei gelangen ihm 20 Tore und 16 Vorlagen.