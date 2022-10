Real Madrid: Pablo Muñoz im Visier - Transfer-Duell mit Atlético bahnt sich offenbar an

Real und Atlético Madrid liefern sich offenbar ein Transfer-Duell um das spanische Offensiv-Juwel Pablo Muñoz.

Real Madrid will das Mittelfeld offenbar mit einem weiteren Talent verstärken. Wie die AS berichtet, sind die Madrilenen an einer Verpflichtung von Rayo Vallecanos Pablo Muñoz interessiert.

Neben den Königlichen soll dem Bericht zufolge auch Atlético Madrid an dem Youngster dran sein und bei ihm bereits angefragt haben.

Real und Atlético mit Transfer-Duell um Muñoz?

Somit könnte es zwischen den beiden Hauptstadt-Klubs zu einem Transfer-Duell kommen. Der 18-jährige Spanier steht bei Rayo Vallecano noch bis 2024 unter Vertrag und wurde erst vor Kurzem in die erste Mannschaft hochgezogen.

Bereits im vergangenen Sommer sollen der FC Villarreal und Real Sociedad um die Dienste des Offensiv-Allrounders gekämpft haben.