Mesut Özil vom türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul hat seinem Ex-Verein Real Madrid zum Sieg im Clasico gegen den FC Barcelona am Samstag (2:1) gratuliert. Auf Twitter freute er sich zudem über das Tor seines ehemaligen Mannschaftskameraden Karim Benzema.

Für den deutschen Weltmeister von 2014 ist der Sieg entscheidend für den weiteren Saisonverlauf der Königlichen: "Unglaubliches Spiel. Ganz, ganz wichtige Punkte im Clasico. Jetzt die Favoriten auf den Titel", schrieb er. Seinen Tweet garnierte Özil mit dem Hashtag #HalaMadrid, was so viel wie "Vorwärts, Madrid!" bedeutet.

Amazing game.🔥 Big, big #ElClasico points 🙌🏼🤍 The favourites for the title now 🇪🇸🏆 @realmadrid #HalaMadrid

Zusätzlich zum Tweet nach Abpfiff hatte der 32-Jährige schon zur Halbzeitpause getwittert und dabei seinen ehemaligen Teamkollegen Benzema geadelt: "Der beste Stürmer in LaLiga hat wieder seine Klasse gezeigt - mein Kumpel Benzi. Starke erste Halbzeit!"

The best striker of La Liga showed his class again - my boy Benzi 🔥😎💪🏼 Great 1st half #ElClasico @realmadrid @Benzema