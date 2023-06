Real Madrid hat als Nachfolger für Karim Benzema wohl Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani auf dem Zettel.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid hat offenbar Stürmer Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt ins Auge gefasst. Laut der Sport Bild soll es bereits einen ersten Austausch zwischen Verein und Spieler gegeben haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Königlichen sind diesen Sommer dringend auf der Suche nach einer neuen Nummer Neun. Denn der bisherige Mittelstürmer Karim Benzema wird Spanien im Sommer verlassen, er schließt sich dem Saudi-Klub Al-Ittihad an. Bereits im Vorjahr soll Real versucht haben, mit Erling Haaland einen neuen Mittelstürmer an Land zu ziehen.

WIE GEHT ES WEITER? Das Tauziehen um den SGE-Stürmer läuft schon längst. Paris Saint-Germain, der FC Bayern München, Manchester United und auch der FC Chelsea sollen schon am französischen Topstürmer dran sein. Real Madrid hat also ordentlich Konkurrenz im Werben um Kolo Muani.

Eintracht Frankfurt wiederum hat keinen Verkaufszwang. Dort besitzt Randal Kolo Muani noch einen Vertrag bis 2027 – ohne Ausstiegsklausel. Deshalb wird SGE-Sportvorstand Markus Krösche hart bleiben, wenn die Forderungen nicht erfüllt werden. Die sollen etwa bei 100 Millionen Euro liegen.

WAS SIND DIE ALTERNATIVEN? Neben Kolo Muani soll Real Madrid auch zwei weitere Topstars auf der Liste haben. Bei Tottenhams Harry Kane stehen die Königlichen gerüchteweise ebenfalls mit dem FC Bayern in Konkurrenz. Zudem soll Kai Havertz ein vielseitiges Transferziel sein. Havertz könnte auch auf der Neuner-Position eingesetzt werden.