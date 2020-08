Rückkehr zu Real Madrid: Real Sociedad verabschiedet Martin Ödegaard

Die Entscheidung über eine Rückkehr von Martin Ödegaard zu Real Madrid ist gefallen. Der Norweger spielt künftig für die Blancos.

Es difícil calar tanto en tan poco tiempo, te deseamos lo mejor. Eskerrik asko, Martintxo 💙 #AurreraReala https://t.co/Lp7C3rOutv — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 12, 2020

Mittelfeldspieler Martin Ödegaard kehrt von zum spanischen Meister zurück. Das teilten die Basken am Mittwoch offiziell mit. Der 21-Jährige war in der vergangenen Spielzeit nach San Sebastian ausgeliehen und sollte ursprünglich noch eine weitere Spielzeit auf Leihbasis dort bleiben. Aus diesem Plan wird aber auf Wunsch der Blancos nichts.

Sociedad wünschte Ödegaard für die Zukunft "alles Gute" und lobte "seine Ziele, seinen Fußball, seinen Charakter, seinen Einsatz und seine Demut". Der Spielgestalter habe großen Anteil an einer "unvergesslichen Saison" gehabt. Auch Ödegaard selbst verabschiedete sich und bedankte sich dafür, dass er sich "wie einer von Euch" gefühlt habe.

Real Madrid: Zinedine Zidane setzt auf Martin Ödegaard

In der Tat schaffte das einstige Supertalent in der abgelaufenen Spielzeit seinen Durchbruch. Er absolvierte 36 Pflichtspiele, in denen ihm sieben Tore und neun Assists gelangen. Real Sociedad führte er damit in die und in das Endspiel um die .

Die Marca und die Mundo Deportivo hatten in dieser Woche bereits übereinstimmend berichtet, Ödegaard werde die Spielzeit 2020/21 im Dress des Rekordmeisters in Angriff nehmen. Dies sei der ausdrückliche Wunsch von Cheftrainer Zinedine Zidane.

Der norwegische Nationalspieler (22 Einsätze) wechselte Anfang 2015 für knapp drei Millionen Euro Ablöse von Stromsgodset in die spanische Hauptstadt.

Es folgten Ausleihgeschäfte zum , Vitesse Arnheim und eben Real Sociedad. Ödegaards Vertrag bei Real Madrid läuft noch bis 2023.