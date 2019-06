Berater: Auch Liverpool wollte Atletico Madrids Neuzugang Marcos Llorente

Marcos Llorente verstärkt Atletico Madrid. Auch über einen Transfer an die Anfield Road wurde zuvor gesprochen.

Auch Champions-League-Sieger zeigte in den vergangenen Wochen Interesse an Mittelfeldspieler Marcos Llorente. Das bestätigte der Onkel und Berater des Neuzugangs von den Radiosendern ONDA CERO und CADENA SER. Julio Llorente erklärte, er habe "in Kontakt" zu Liverpool gestanden, schränkte allerdings ein, ein Transfer für das zentrale Mittelfeld habe bei den Reds "keine Priorität" genossen.

So wechselte das Eigengewächs in der vergangenen Woche von zum Lokalrivalen Atletico. Ausschlaggebend für den Wechselwunsch des 24-Jährigen sei ein Gespräch mit Trainer Zinedine Zidane im Frühjahr gewesen. "Zidane hat sich Marcos gegenüber sehr klar ausgedrückt. Er sagte ihm, dass er wenig Spielpraxis bekäme und es besser wäre, dass er geht. Für die Ehrlichkeit muss man ihm danken“, berichtete Julio Llorente.

Atletico Madrid: Marcos Llorente steht bis 2024 unter Vertrag

Er führte fort: "Von diesem Moment an habe ich angefangen zu arbeiten, Kontakt zu anderen Klubs aufzunehmen, um ihnen die Situation zu erklären. Einer davon war Atletico. Die Gespräche begannen vor zwei Monaten."

In der vergangenen Woche wurden diese dann zum Abschluss gebracht, Llorente unterschrieb bei den Rojiblancos einen bis 2024 datierten Vertrag. Zur Ablöse kursieren unterschiedliche Angaben, sie liegt zwischen 30 und 40 Millionen Euro.

Acuerdo para el traspaso de @marcosllorente , pendiente de que el centrocampista supere el reconocimiento médico.

👉 https://t.co/1HJoegakoQ #AúpaAtleti pic.twitter.com/2FpB2oWYDz — Atlético de Madrid (@Atleti) 20. Juni 2019

Während Atletico auf der Suche nach einem Ersatz für den wechselwilligen Rodrigo war, bestand bei der Klopp-Elf in der Zentrale nicht zwingend Handlungsbedarf, wie Julio Llorente ausführte: "Liverpool hat diese Position gut besetzt und machte Marcos deshalb nicht zu einer Priorität. Atletico war am Ende überzeugend. Ich denke, es ist eine gute Entscheidung und hoffe, dass es für Marcos dort sehr gut laufen wird."