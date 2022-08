Nach Abschied von Real Madrid: OGC Nizza unterbreitet Marcelo ein Vertragsangebot

OGC Nizza steht vor einem Transfer-Coup: Ein Ex-Star von Real Madrid hat ein Vertragsangebot der Südfranzosen vorliegen.

Marcelo, langjähriger Linksverteidiger von Real Madrid, hat nach Informationen von GOAL und SPOX ein Vertragsangebot aus der Ligue 1 von OGC Nizza vorliegen.

Der Vertrag des Brasilianers bei den Königlichen lief in diesem Sommer aus, er wäre dementsprechend ablösefrei haben.

Marcelo spielte 15 Jahre für Real Madrid

Der 34-Jährige galt jahrelang als einer der besten Linksverteidiger der Welt. In den vergangenen Spielzeiten lief jedoch der aufstrebende Ferland Mendy dem 58-fachen brasilianischen Nationalspieler bei Real Madrid den Rang ab.

Marcelo stand in der vergangenen Saison nur noch in 18 Spielen für die Königlichen auf dem Feld. In diesem Sommer lief sein Vertrag nach 15 Jahren in der spanischen Hauptstadt aus und wurde nicht verlängert.