Real Madrid holt Bayer Leverkusens Iker Bravo per Leihe

Real Madrid hat überraschenderweise bei Bayer Leverkusen zugeschlagen - ein spanischer U19-Nationalspieler kommt.

Bundesligist Bayer Leverkusen verleiht den spanischen U19-Nationalspieler Iker Bravo an Champions-League-Sieger Real Madrid. Wie die Werkself am Montag mitteilte, wechselt der Mittelstürmer mit sofortiger Wirkung für ein Jahr zum spanischen Rekordmeister.

Dort wurde er zunächst beim Drittligisten Real Madrid Castilla registriert, dem von Raul trainierten B-Team der Königlichen.

Real Madrid: Bravo kam ablösefrei von Barca nach Leverkusen

Der 17-jährige Bravo war im Sommer 2021 ablösefrei aus der Jugend des FC Barcelona nach Leverkusen gekommen. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der Spanier sieben Tore in 14 Partien für Bayers U19 und kam auch bei den Profis in der Bundesliga und im DFB-Pokal je einmal zum Einsatz.

Somit wird sich im Angriff der Real-Madrid-Profis nicht viel ändern. Nach wie vor ist Karim Benzema bei den Königlichen gesetzt, während Mariano Diaz die Backup-Rolle einnimmt. Letzterer gilt bei Real jedoch als Verkaufskandidat.