Real Madrid zu Gast bei UD Levante: So wird LaLiga im TV und LIVE-STREAM übertragen

Sieben Punkte aus drei Spielen: Real Madrid will den ungeschlagenen Saisonstart fortsetzen. Goal zeigt, wie man das Spiel bei Levante verfolgen kann.

muss am fünften Spieltag nach Villarreal zum Spiel gegen Levante. Für Sergio Ramos und Co. gilt es, den erfolgreichen Saisonstart auszubauen. Anpfiff im Estadio de la Ceramica ist heute um 16 Uhr.

Real konnte bisher sieben Punkte aus drei Spielen sammeln, nach dem torlosen Auftaktunentschieden gegen folgten zwei knappe Siege gegen und . Nun will Zinedine Zidane die Tabellenspitze in Angriff nehmen - auch wenn die Tabelle aufgrund des verwirrenden spanischen Spielplans bisher wenig Aufschluss bringt.

Der heutige Gegner Levante konnte bisher erst zwei Spiele bestreiten. Nach der Niederlage gegen den Lokalrivalen am ersten Spieltag feierte das Team in der vergangenen Woche den ersten Saisonsieg gegen CA Osasuna. Übrigens: Aufgrund des Stadionumbaus der Heimstätte in Valencia wird das Spiel heute in Villarreal stattfinden.

Können Luka Modric, Toni Kroos und Co. ungeschlagen bleiben oder stolpern sie über Levante? Goal erklärt, wie ihr das Spiel heute LIVE verfolgen könnt.

Real Madrid zu Gast bei : Die -Begegnung im Überblick

Spiel: UD Levante gegen Real Madrid

Datum: Sonntag, 4. Oktober 2020

Anstoßzeit: 16 Uhr

Wettbewerb: LaLiga, 5. Spieltag

Stadion: Estadio de la Ceramica, Villarreal

UD Levante empfängt Real Madrid: Die LaLiga im TV verfolgen

Vorab: Das Spiel wird heute leider nicht von einem Fernsehsender ausgestrahlt. Keiner der zahlreichen Free-TV- und Pay-TV-Sender konnte die Lizenzen für LaLiga ergattern, weshalb auch kein Sender das Spiel zwischen Levante und Real Madrid ausstrahlen darf.

Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr das Spiel nicht auf eurem Smart-TV verfolgen könnt: Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte für die spanischen Eliteliga gekauft und darf deswegen auch die heutige Begegnung zeigen.

Wenn ihr also einen Smart-TV habt, könnt ihr ganz einfach das Spiel darüber streamen. Alles, was ihr dazu braucht, ist die DAZN-App und ein gültiges Abo. Mehr dazu findet ihr im nächsten Abschnitt.

Real Madrid fährt nach Villarreal zu UD Levante: Das LaLiga-Spiel im LIVE-STREAM

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning bei München, welcher sich auf die LIVE-Übertragung von Sport-Events spezialisiert hat - unter anderem die aus LaLiga. Neben Fußball gibt es noch eine Vielzahl an weiteren Sportarten. Dazu gehören Tennis, NFL, NBA, Boxen, Leichtathletik, Motorsport und Handball.

Sport-Events der Extraklasse: Die DAZN-Abonnements

Dabei gibt es zwei Möglichkeiten, ein Abonnement abzuschließen: Das Monatsabo für 11,99 Euro pro Monat oder das Jahresabo für 119,99 Euro pro Jahr (9,99 Euro pro Monat).

Eine Übersicht mit allen Vorteilen zu den Abos findet ihr bei DAZN News. Übrigens: Wenn ihr einer Bekannten, einem Freund oder einem Familienmitglied ein Geschenk machen wollt: Es gibt auch DAZN-Gutscheine!

Für Unentschlossene: LaLiga und Real Madrid mit dem DAZN Probemonat verfolgen

Wenn ihr noch nicht von dem Angebot überzeugt seid, könnt ihr den DAZN Probemonat nutzen. Mit dem könnt ihr dreißig Tage lang auf das gesamte Angebot zugreifen.

Der Probemonat ist kostenlos und während der dreißig Tage jederzeit kündbar. Alle Infos zum Probemonat findet ihr hier.

Real Madrid muss zu UD Levante: Die Highlights aus LaLiga bei DAZN

Spiel verpasst? Kein Problem! Dank DAZN habt ihr mehrere Möglichkeiten, die besten Szenen mit Verspätung zu sehen. Zum einen gibt es das Re-Live, bei dem die gesamte Live-Übertragung auf Abruf verfügbar ist. So kann man sich die kompletten 90 Minuten noch einmal anschauen.

Die Highlights von Levante vs. Real Madrid bei DAZN und auf YouTube

So viel Zeit bleibt nicht? Dann könnt ihr schon kurz nach Abpfiff auf die Highlights zugreifen: In wenigen Minuten werden die besten Szenen und strittigsten Entscheidungen gezeigt. Auch die Highlights findet ihr bei DAZN.

Wenn ihr kein DAZN-Abo habt, ist das auch kein Problem. Ihr müsst euch nur ein wenig länger gedulden, denn in der Nacht zum Montag kommen die DAZN-Highlights auf dem YouTube-Kanal von Goal Deutschland online - natürlich kostenlos.

UD Levante vs. Real Madrid: Die spanische Liga im LIVE-TICKER

Wenn ihr das Spiel nicht im LIVE-STREAM verfolgen könnt, aber unbedingt auf dem Laufenden gehalten werden wollt, könnt ihr auf den Goal LIVE-TICKER zugreifen.

Sei es Torchance, Foulspiel oder Wissenswertes rund um die beiden Teams: Hier verpasst ihr nichts zu der LaLiga-Begegnung. Hier entlang!

Die Aufstellungen aus LaLiga am Sonntag: Wie wird Real Madrid gegen UD Levante auflaufen?

Kurz vor Anpfiff werden die Aufstellungen hier aktualisiert. Schaut also rechtzeitig rein!