Real Madrid leiht Jesus Vallejo an den FC Granada aus

Die Königlichen verleihen Jesus Vallejo. Zuvor muss er eine Nummern-Posse durchstehen.

WAS IST PASSIERT? Erst verlor Jesus Vallejo bei Real Madrid zweimal binnen eines Monats seine Rückennummer, jetzt muss er seinen Spind komplett räumen: Der frühere Frankfurter Bundesliga-Profi verlässt Spaniens Rekordmeister und wird zum dritten Mal in seiner Karriere an den FC Granada ausgeliehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Innenverteidiger Vallejo, der als Leihspieler für die Eintracht in der Saison 2016/17 25 Erstliga-Partien bestritten hatte, musste nach dem Wechsel des Dortmunders Jude Bellingham nach Madrid zunächst die Nummer 5 abgegeben und wechselte auf die 24.

Die schnappte sich dann aber der türkische Jungstar Arda Güler, den Real Anfang Juli unter Vertrag nahm.

Was also vor allem für Vallejos Ausleihe nach Granada sprach: Bei den Andalusiern war sowohl die 5 wie auch die 24 noch frei - für welche er sich entscheidet, war zunächst noch offen.