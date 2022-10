Real Madrid hat offenbar Lautaro Martínez als Nachfolger für Karim Benzema im Visier

Real Madrid plant offenbar bereits die Zeit nach Karim Benzema - und könnte damit möglicherweise dem FC Bayern in die Quere kommen.

Real Madrid hat offenbar ein Auge auf Lautaro Martínez von Inter Mailand geworfen. Wie Calciomercatoweb berichtet, haben die Königlichen den 25 Jahre alten Stürmer als möglichen Nachfolger für Karim Benzema auf dem Zettel. Der neun Jahre ältere Franzose trifft momentan zwar nach Belieben, befindet sich aber dennoch schon im Herbst seiner Karriere.

Eine Verpflichtung des Argentiniers könnte für Real aber eine teure Angelegenheit werden. Erst im vergangenen Jahr hatte Lautaro seinen Vertrag bei den Nerazzurri bis 2026 verlängert, Inter fordert dem Vernehmen nach 100 Millionen Euro für seinen Topstürmer. Unter der Woche glänzte Martínez mit einem Tor und einer Vorlage beim 3:3 in der Champions League beim FC Barcelona, das das Tor zum Achtelfinale in der Königsklasse weit aufgestoßen hat.

Lautaro Martínez: Auch der FC Bayern soll interessiert sein

Mit einem Vorstoß bei Lautaro könnte Real womöglich auch dem FC Bayern in die Quere kommen. Zuletzt wurde dem Rekordmeister Interesse am Angreifer nachgesagt. Der Berater des Stürmers, Alejandro Camaño, sagte bei TyC Sports: "Ich bin von den Bayern-Gerüchten nicht überrascht." Nach dem Abschied von Robert Lewandowski im Sommer sollen die Münchner auch wegen Martínez nachgefragt haben - (noch?) ohne Erfolg. "Es kann in Zukunft alles passieren", so Camaño vielsagend.

Lautaro war 2018 vom Racing Club in Argentinien zu Inter gewechselt. Für seinen aktuellen Klub erzielte der 40-malige Nationalspieler Argentiniens bislang 78 Tore in 194 Spielen.