Real Madrid: Wegen Mbappe? Odriozola vor Leihe zur AC Florenz

Alvaro Odriozola steht vor einem Abgang von Real Madrid per Leihe, ihn zieht es nach Italien. Auch Kylian Mbappe könnte dabei eine Rolle spielen.

Rechtsverteidiger Alvaro Odriozola steht vor einem Wechsel von Real Madrid zur AC Florenz. Nach Informationen von Goal und SPOX haben sich die beiden Klubs bereits auf eine Leihe für ein Jahr verständigt, der Transfer soll in Kürze offiziell vermeldet werden.

Spanischen Medienberichten zufolge soll die Fiorentina zudem nach Ablauf der Leihe auch eine Kaufoption für den 25-jährigen Spanier haben. Odriozola, der in der Rückrunde der Saison 2019/20 an den FC Bayern verliehen war, steht bei den Königlichen noch bis 2024 unter Vertrag.

Real Madrid: Geht Odriozola, um Platz für Mbappe zu schaffen?

Auch das Interesse Reals an PSG-Stürmerstar Kylian Mbappe spielt bei dem nahenden Odriozola-Transfer derweil offenbar eine Rolle. Aufgrund einer Regelung des spanischen Fußballverbandes dürfen die Madrilenen nämlich nur 24 aktive Spieler im Kader haben und reizen hier aktuell das Maximum aus. Nur, wenn vor Ende der Transferperiode am 31. August noch ein Spieler den Verein verlässt, wäre eine Verpflichtung Mbappes also überhaupt möglich.

Real hat nach Informationen von Goal und SPOX ein Angebot in Höhe von 160 Millionen Euro für Mbappe abgegeben, dessen Vertrag in Paris im Sommer 2022 ausläuft. PSG-Sportdirektor Leonardo bestätigte am Mittwoch, dass man die Offerte der Spanier jedoch abgelehnt habe.

Odriozola hat indes in der laufenden Saison noch kein Pflichtspiel für Real absolviert. Nach dem Comeback von Dani Carvajal ist er auf der Rechtsverteidigerposition nur die Nummer drei bei den Blancos.