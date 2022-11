Real Madrid: Guti kritisiert Karim Benzema scharf

Karim Benzema ist angeschlagen und fehlt Real seit einigen Wochen. Bei Guti kommt das überhaupt nicht gut an.

WAS IST PASSIERT? Real Madrids Legende Guti hat Kritik am Fehlen von Karim Benzema in den vergangenen Wochen geäußert. Der französische Stürmer würde sich mit Blick auf die WM in Katar nicht mehr richtig reinhängen, so Guti.

WAS WURDE GESAGT? "Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ich sehe Messi für PSG spielen, ich sehe Lewandowski für Barcelona spielen. Und fast alle anderen Spieler laufen auch auf. Es ist eben ein Teilrisiko, nicht zur WM fahren zu können. Du musst es eingehen", sagte Guti in der TV-Sendung El Chiringuito.

Benzema könne das "Team nicht hängen lassen. Es ist klar, dass kein Spieler die WM verpassen will, aber an erster Stelle steht ihr Verein. Sie verfälschen den Wettbewerb", führte der 46-Jährige weiter aus.

WAS IST DER HINTERGRUND? Benzema verpasste in dieser Saison schon neun Pflichtspiele aufgrund von kleineren Muskelverletzungen. Auch beim kommenden Auftritt der Königlichen gegen den FC Cádiz wird Benzema vermutlich fehlen.

Ohne den französischen Stürmer, der dreimal in Folge wegen muskulärer Probleme nicht im Kader Carlo Ancelottis stand, kassierte Real zuletzt bei Rayo Vallecano überraschend die erste Niederlage der Saison und musste die Tabellenführung abgeben.

WIE GEHT ES WEITER? Der 34-jährige Ballon-d'Or-Gewinner hat für das anstehende WM-Turnier in Katar gute Chancen, es in den 26-Mann-Kader von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps zu schaffen. Für Benzema wäre es die erste Weltmeisterschaft seit seiner Sextape-Affäre im Jahr 2015.