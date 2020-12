Real Madrid: Sergio Ramos lud offenbar zum Krisentreffen ohne Zinedine Zidane ein

Real Madrid befindet sich aktuell in einer ungewohnten Krise. Kapitän Sergio Ramos soll nun sein Team zu einer Versammlung geladen haben.

Nur ein Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen, das Weiterkommen in der auf der Kippe: Der spanische Spitzenklub durchlebt aktuell eine Ergebniskrise.

Kapitän Sergio Ramos versammelte daher nach Informationen der AS seine Mannschaftskameraden am Donnerstagvormittag zu einem Gespräch. Das Treffen fand dem Bericht zufolge in Abwesenheit von Cheftrainer Zinedine Zidane statt.

Dabei soll der 34-Jährige, der aktuell mit einem Muskelfasereinriss ausfällt, einen "Extraschub bis Ende des Jahres" von seinen Mitspielern gefordert haben. "Wir sind einen Sieg vom Weiterkommen in der Champions League entfernt. Wir sind auf uns selbst angewiesen, wir müssen alles geben. Das ist Real Madrid, meine Herren. Gemeinsam haben wir schon Schlimmeres überstanden", wird der Innenverteidiger zitiert.

Real Madrid: Mannschaft steht offenbar hinter Zidane

Auch der eher wortkarge Luka Modric habe vor versammelter Truppe eine Ansprache gehalten. Der Kroate appellierte demnach an die Madrilenen, "vereint" zu sein und die nächsten Spiele gewinnen zu müssen. "Wir können es schaffen", so die Worte des Mittelfeldstrategen.

Der nach den jüngsten Ergebnissen in die Kritik geratene Zidane soll im Anschluss über das Treffen und die Ergebnisse informiert worden sein. Laut AS genießt der Franzose, der nach dem 0:2 gegen Schachtjor Donezk einen Rücktritt ausschloss, nach wie vor die mehrheitliche Unterstützung seiner Spieler.



Bild: imago images / Pacific Press Agency

Die Blancos belegen in aktuell den vierten Platz, sieben Punkte hinter Spitzenreiter .

In der Champions League droht dem 13-fachen Königsklassensieger vor dem abschließenden Spieltag der Vorrunde sogar das Aus in der Gruppenphase.