Bericht: Real Madrid will mit Karim Benzema verlängern

Karim Benzema spielt seit Wochen in bärenstarker Form. Reals Klubchefs wollen dies mit einer Vertragsverlängerung belohnen.

Der spanische Rekordmeister möchte den Vertrag mit seinem Torjäger Karim Benzema vorzeitig verlängern. Wie die Marca schreibt, streben Reals Verantwortliche an, den Franzosen bis zum Sommer 2023 zu binden. Aktuell läuft Benzemas Arbeitspapier in der spanischen Hauptstadt bis 2021.

Schmackhaft gemacht werden soll Benzema die Verlängerung mit einer Gehaltserhöhung. Aktuell streicht der 31-Jährige rund neun Millionen Euro netto pro Jahr ein. Allerdings habe der Angreifer zunächst zurückhaltend auf das Angebot reagiert. Er wolle seine eigene Entwicklung abwarten, um sicherzustellen, dass er Real auch auf Dauer noch sportlich weiterhelfen kann, heißt es.

Real Madrid: möchte Karim Benzema zurückholen

In dieser Saison steht seine Leistungsfähigkeit allerdings nicht zur Diskussion: Benzema ist in herausragender Form und führt die Torjägerliste in mit neun Treffern in elf Spielen an.

Seit 2009 spielt er mittlerweile für Real. Damals kam er für 35 Millionen Euro Ablöse von Olympique Lyon. Sein Ex-Klub liebäugelt derweil damit, ihn in die Ligue 1 zurückzuholen.

Sportdirektor Juninho sagte vor wenigen Tagen dem vereinseigenen TV-Sender: "Mein Wunsch ist es, Karim vorzuschlagen, dass er seine Karriere in Lyon beendet. Er stammt von hier. Ich will, dass er zwei Jahre bei uns spielt und danach junge Spieler trainiert. Karim kann der Leader sein, den wir brauchen. Ich träume davon, dass er seine Karriere in Lyon beenden wird."