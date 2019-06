Real Madrid: Juventus Turin wirft angeblich ein Auge auf Theo Hernandez

Juventus ist offenbar an der Verpflichtung von Reals Madris Theo Hernandez interessiert. Auch die Napoli soll am Verteidiger dran sein.

Der italienische Meister ist laut Informationen der spanischen Tageszeitung AS an der Verpflichtung von Linksverteidiger Theo Hernandez von interessiert. Er könnte statt seines Mannschaftskameraden Marcelo kommen, der immer wieder mit einem Wechsel nach Turin in Verbindung gebracht worden war, unter Zinedine Zidane aber wieder gesetzt ist.

Hernandez kam 2017 für rund 30 Millionen Euro Ablöse vom Nachbarn Atletico zu den Königlichen. Eine ähnlich hohe Summe fordert Real jetzt wohl für seinen Verkauf.

Real Madrid: Auch Napoli scharf auf Theo Hernandez

Neben der Alten Dame soll auch der italienische Vizemeister SSC Neapel am Bruder von Bayerns Neuverpflichtung Lucas Hernandez interessiert sein. Dort gilt Cheftrainer Carlo Ancelotti als großer Fan des Defensivspielers.

Hernandez konnte sich nach seinem Wechsel bei den Blancos nicht durchsetzen, woraufhin er im vergangenen Jahr zu ausgeliehen wurde. Für die Basken kam der französische Junioren-Nationalspieler auf ein Tor und zwei Vorlagen in 28 Spielen.