Real Madrid: Jose Mourinho forderte Rafael van der Vaart wegen Mesut Özil zum Gehen auf

Zwei Jahre lang spielte der Niederländer bei Real, ehe sein Coach ihm einen Abgang riet. Doch der Grund stimmt Van der Vaart eher positiv.

2010 wechselte der niederländische Ex-Nationalspieler Rafael van der Vaart von Real Madrid nach London zu Tottenham Hotspur. Diese Entscheidung kam aufgrund eines Gesprächs mit dem damaligen Real-Coach Jose Mourinho zustande, wie der heute 38-Jährige in einem Interview mit dem englischen Sportradiosender talkSPORT verriet.

Für dieses Gespräch und die damit verbundene Ehrlichkeit sei van der Vaart im Nachhinein "sehr dankbar" gewesen: "Er sagte mir zu der Zeit: 'Rafa, ich werde Özil kaufen. Daher denke ich, dass es besser für dich ist, wenn du den Klub verlässt. Wenn du bleibst, ist es okay, aber du bist zu gut für die Ersatzbank. Versuche es und gehe woanders hin.'"

Mourinho laut van der Vaart ein "unglaublicher Trainer"

"The Special One" sei laut dem Niederländer "ein unglaublicher Trainer, ein ehrlicher Typ und ich denke, dass fast jeder Spieler, der mit ihm arbeitet, nicht schlecht über ihn spricht. Er beschützt seine Spieler, ist ehrlich und das bedeutet den Spielern eine Menge."

Mourinho ist inzwischen Trainer der Spurs und führt damit den Klub, zu dem Van der Vaart einst wechselte. Hier zählt auch der von Real Madrid verliehen Gareth Bale zu seinen Schützlingen. Der Waliser befindet sich im Aufschwung: sechs seiner zehn Treffer für Tottenham erzielte er innerhalb der letzten drei Wochen.

Van der Vaart: "Freue mich für Gareth Bale bei Tottenham"

Diese Formsteigerung sieht auch van der Vaart positiv: "Ich freue mich, dass er wieder bei den Spurs ist. Aber noch glücklicher bin ich über das, was er leistet. Er ist ein toller Spieler, hat so viel für Real Madrid geleistet und sich das verdient, was er gerade bekommt. Ich hoffe, das bleibt so."

Der ehemalige Oranje-Star und HSV-Spieler beendete seine Karriere 2018 in Dänemark. Mesut Özil, wegen dem er die Blancos verließ, ist nach langem Engagement beim FC Arsenal in diesem Sommer in die Süper Lig zu Fenerbahce Istanbul gewechselt.