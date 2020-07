Real Madrid - Ivan Zamorano über aussortierten James Rodriguez: "Er kann überall auf der Welt spielen"

Zamorano ist überzeugt, dass James seiner Karriere demnächst neuen Schwung verleihen wird. Sei es bei Real Madrid oder einem anderen Verein in Europa.

Ivan Zamorano hat dem bei zuletzt kaum beachteten James Rodriguez den Rücken gestärkt. "Er ist sehr talentiert. Ich glaube, er kann überall auf der Welt spielen, wenn er will", sagte der ehemalige Stürmer in der Sendung El Alargue von Caracol Radio.

In einer enttäuschenden Saison kommt James auch wegen mehrerer Verletzungen bislang erst auf 14 Einsätze für Real Madrid. In den letzten vier Spielen in hatte der kolumbianische Nationalspieler nicht im Kader gestanden.

Zamorano über James: "Hatte in dieser Saison nicht die Chancen, die er brauchte"

"Er hat gezeigt, dass er im europäischen Fußball nützlich sein kann, aber er hatte in dieser Saison nicht die Chancen, die er brauchte oder wollte", erklärte Zamorano, der zwischen 1992 und 1996 selbst bei Real Madrid unter Vertrag gestanden hatte.

"Er muss weiterhin kämpfen und danach streben, der Beste zu sein, der er sein kann", betonte der 53-Jährige, der hinzufügte: "Irgendwann wird er die Gelegenheit haben, sein Können unter Beweis zu stellen. Wenn es nicht bei Real Madrid ist, dann bei einer anderen Mannschaft."

Zamorano sicher: "James wird seine Karriere in Europa fortsetzen"

In den letzten Wochen war James mehrfach mit einem Abschied aus der spanischen Hauptstadt in Verbindung gebracht worden. Nach dem 2:0 gegen Deportivo Alaves hatte Trainer Zinedine Zidane zudem angedeutet, dass die Zeit von James bei den Königlichen in diesem Sommer zu Ende gehen könnte.

"Er ist ein Spieler von europäischem Niveau und ich bin mir sicher, dass er seine Karriere dort fortsetzen wird", glaubt Zamorano, dass James seiner Karriere erneuten Schwung verleihen kann. Vielleicht ab nächster Saison in der Premier League: Als mögliche Abnehmer werden Everton, Arsenal, und die in den spanischen und englischen Medien genannt.