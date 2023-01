Real Madrid hat wohl Interesse an Edin Džeko

Real Madrid will seinen Kader mit einem Stürmer verstärken. Ein Kandidat soll der erfahrene Edin Džeko von Inter Mailand sein.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid zieht offenbar noch in diesem Monat eine Verpflichtung von Stürmer Edin Džeko von Inter Mailand in Betracht. Wie Calciomercatoweb berichtet, hat der Champions-League-Sieger Interesse an dem 36 Jahre alten Bosnier.

WAS IST DER HINTERGRUND? Angesichts der zunehmenden Spielbelastung für die Königlichen mit vielen Spielen in der Liga und der Champions League in den nächsten Monaten und der immer wiederkehrenden Verletzungen, die Karim Benzema in dieser Saison plagen, will Real Madrid wohl noch in diesem Monat einen weiteren Stürmer in den Kader aufnehmen.

Der torgefährliche Džeko könnte die Rolle im Sturmzentrum übernehmen, wenn Benzema verletzt ist oder wegen der hohen Belastung geschont werden soll.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Džeko hat auch im etwas höheren Fußballalter nichts von seiner Torgefährlichkeit eingebüßt. In dieser Saison erzielte er für Inter Mailand in 23 Einsätzen in der Serie A und der Champions League neun Tore. Bereits bei seinen vorherigen Stationen AS Rom, Manchester City und VfL Wolfsburg war er vor allem für eines bekannt: Tore schießen.

Sein Vertrag bei Inter Mailand läuft am 30. Juni diesen Jahres aus.

WIE GEHT ES WEITER? Inter will den Vertrag mit Džeko verlängern. Der Bosnier soll ein Angebot zu verringerten Bezügen aber abgelehnt haben - eine Nachricht, die Real Madrid sicher gerne hören wird.