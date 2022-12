Real Madrid angeblich an Alejandro Garnacho von Manchester United dran

Nach Endrick will Real Madrid das nächste Talent holen: Alejandro Garnacho von Manchester United. Die Red Devils wollen aber um ihn kämpfen.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid will seinen Kader mit einem weiteren Top-Talent verstärken. Wie das spanische Portal Relevo berichtet, sind die Königlichen an dem 18 Jahre alten Alejandro Garnacho von Manchester United interessiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Real Madrid will seine Transferpolitik mit dem Fokus auf junge, aufstrebende Spieler mit einem großen Versprechen für die Zukunft fortsetzen. Das gelang jüngst schon mit der sehr wahrscheinlichen Verpflichtung des 16 Jahre brasilianischen Wunderkindes Endrick - und soll jetzt mit Garnacho fortgesetzt werden.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Garnacho wurde am 1. Juli 2004 geboren, er besitzt neben der spanischen auch die argentinische Staatsbürgerschaft. Er spielte in der Jugendakademie von Atlético Madrid, zog dann vor zwei Jahren ein Angebot von Manchester United einer Offerte von Borussia Dortmund vor. Sein Vertrag bei den Red Devils läuft nur noch bis zum Ende dieser Saison. Manchester United will den Vertrag aber verlängern.

BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Seit dieser Saison steht Garnacho fest im Premier-League-Kader des Teams von Trainer Erik ten Hag. In seinen acht Einsätzen in der Premier League, der Europa League und dem EFL Cup erzielte er zwei Tore und gab zudem zwei Vorlagen, was ihn zu einer echten Alternative für ten Hag gemacht hat.