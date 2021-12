Tag der Entscheidung in der Königsklasse! Am 6. Spieltag der Champions League empfängt Real Madrid im Estadio Santiago Bernabeu den italienischen Meister Inter Mailand. Anpfiff ist am Dienstagabend um 21 Uhr.

Eines steht schon vor Anpfiff fest: Beide Mannschaften werden auch im neuen Jahr in der europäische Eliteklasse vertreten sein. Weder Real noch Inter können vom Tabellendritten Sheriff Tiraspol noch eingeholt werden.

Spannend ist die Partie dennoch allemal, denn der Sieger sichert sich den Gruppensieg und somit den vermeintlich leichteren Lostopf für das Achtelfinale. Die Königlichen liegen dabei nach fünf Spieltagen zwei Punkte vor den Nerazzurri und stünden somit auch bei einem Remis als Tabellenerster fest.

Real Madrid trifft am letzten Spieltag der Gruppenphase auf Inter Mailand. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung der Champions League im TV und im LIVE-STREAM. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese bekannt sind.

Real Madrid vs. Inter Mailand heute live: Die Partie in der Übersicht

Begegnung Real Madrid - Inter Mailand Wettbewerb UEFA Champions League | Gruppenphase | 6. Spieltag | Gruppe D Datum Dienstag, 7. Dezember Anpfiff 21 Uhr Ort Santiago Bernabeu (Madrid)

Real Madrid vs. Inter Mailand heute live: Die Übertragung der Champions League im TV und im LIVE-STREAM

Ihr wollt Real Madrid gegen Inter Mailand heute im TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Dann seid Ihr auf DAZN angewiesen. Der Streamingdienst zeigt in dieser Spielzeit 121 der 137 Champions-League-Spiele und überträgt die Partie in Gruppe D exklusiv im Einzelspiel und in der Konferenz.

Real Madrid vs. Inter Mailand heute live: Das Einzelspiel im LIVE-STREAM bei DAZN

Die Einzelübertragung beginnt dabei wenige Minuten vor Anpfiff. Als Kommentator wird dabei Jan Platte die Partie begleiten. An seiner Seite begrüßt er den früheren 1860-Profi Benni Lauth im Studio in Ismaning.

Sehen könnt Ihr die Übertragung auf nahezu jedem Smartphone, Laptop, Tablet oder Smart-TV. Eine Übersicht über die kompatiblen Geräte findet Ihr unter diesem Link. Durch eine Kooperation ist es zudem möglich, DAZN über zwei Kanäle im linearen TV zu empfangen. Alle Infos dazu entnehmt Ihr der offiziellen Website des Internetsenders.

Real Madrid vs. Inter Mailand heute live: Die Konferenz im LIVE-STREAM bei DAZN

Wenn Ihr auch von den Parallelspielen nichts verpassen wollt, könnt Ihr Real gegen Inter auch in der Konferenz verfolgen. Diese beginnt bereits zu den frühen Spielen um 18.30 Uhr auf DAZN und wird von Tobi Wahnschaffe moderiert. Folgende Spiele werden dabei übertragen:

Paris Saint-Germain - Club Brügge (18.45 Uhr, Kommentator: Holger Pfandt)

RB Leipzig - Manchester City (18.45 Uhr, Kommentator: Uli Hebel)

AC Mailand - FC Liverpool (21 Uhr, Kommentator: Marco Hagemann)

Real Madrid - Inter Mailand (21 Uhr, Kommentator: Freddy Harder)

FC Porto - Atletico Madrid (21 Uhr, Kommentator: Nico Seepe)

Ajax - Sporting (21 Uhr, Kommentator: Christoph Stadtler)

Schachtjor Donezk - Sheriff Tiraspol (21 Uhr, Kommentator: Uwe Morawe)

Real Madrid vs. Inter Mailand heute live bei DAZN: Die Mitgliedschaft beim Streamingdienst

Um den Showdown zwischen den Königlichen und Inter bei DAZN sehen zu können, müsst Ihr Euch zunächst bei dem Streaminganbieter registrierten. Ihr könnt dabei zwischen zwei Bezahlmodellen wählen: Entweder zahlt Ihr im Monatsabo monatlich 14,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 149,99 Euro.

In der Mitgliedschaft sind neben der Champions League auch die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga enthalten. Zudem hat DAZN viele weitere europäische Top-Ligen, US-Sport, Kampfsport oder auch Tennis im Programm. Alle weiteren Infos zur Mitgliedschaft findet Ihr hier.

Real Madrid vs. Inter Mailand: Die Highlights der Champions League bei DAZN

Ihr habt die Partie verpasst oder wollt Euch die Höhepunkte noch einmal in Ruhe ansehen? Kein Problem, denn DAZN zeigt die Highlights der Champions League bereits kurz nach Abpfiff auf seiner Plattform.

Sollte Euch das nicht reichen, habt Ihr zudem mit dem Relive eine weitere Option. Dieser Service bietet Euch die Möglichkeit, die vollen 90 Minuten in der Wiederholung anzusehen. Dabei könnt Ihr zu jeder Szene nach Belieben vor- und zurückspulen.

Real Madrid vs. Inter Mailand heute live: Die Champions League im LIVE-TICKER bei GOAL

Ihr könnt die Partie nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL bleibt Ihr dennoch immer auf Ballhöhe.

Bereits ab 20 Minuten vor Spielbeginn liefert Euch unser Tickerer alle Daten und Fakten rund um die heutige Champions-League-Begegnung. Hier kommt Ihr direkt zum TICKER.

Real Madrid vs. Inter Mailand heute live: Die Aufstellungen

Hier folgen rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen von Real Madrid und Inter Mailand.

