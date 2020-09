Real Madrid: Gareth Bale von Tottenham-Fans begeistert empfangen - Deal vor Abschluss

Die Rückkehr von Gareth Bale zu ist wohl nur noch Formsache. Der walisische Star reiste am Freitag ins Trainingszentrum des englischen Premier-League-Klubs in Enfield, wo er von etwa 50 Fans mit Gesängen begrüßt wurde. Zuvor war der 31-Jährige von Madrid ins nördlich von London gelegene Luton geflogen.

Bale war 2007 von Southampton zu Tottenham gewechselt, 2013 zog er für die damalige Weltrekord-Ablöse von 100 Millionen Euro zu weiter. Nun steht er vor einer Rückkehr zu den Spurs, erwartet wird ein Leihgeschäft. "Bevor mir nicht gesagt wird, dass Bale ein Tottenham-Spieler ist, denke und fühle und respektiere ich die Tatsache, dass er ein Real-Madrid-Spieler ist", sagte Tottenhams Teammanager Jose Mourinho.

In Madrid hatte Bale unter Trainer Zinedine Zidane zuletzt keine große Rolle mehr gespielt, nach Ende des Corona-Lockdowns bestritt er nur 48 Minuten in den zwölf Partien.

