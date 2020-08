Real Madrid: Gareth Bale nicht im Kader für Champions-League-Partie gegen Manchester City

Der spanische Rekordmeister wird ohne Angreifer Gareth Bale das Achtelfinal-Rückspiel gegen in der bestreiten.

Das geht aus der Kaderliste hervor, die der Verein am Mittwoch veröffentlichte.

📋 Our 24-man squad for the match against @ManCity!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/ybR3uqQDyP