Real Madrid: Früherer Chefarzt nennt Gareth Bale "den besten Athleten", den er je behandelte

Jahrelang war Jesus Olmo Vereinsarzt von Real Madrid. Nun hat er Gareth Bale geadelt - und in puncto Athletik sogar noch vor CR7 eingeordnet.

Jesus Olmo, bis 2017 Chef des medizinischen Stabs von , hat Superstar Gareth für dessen athletische Fähigkeiten gelobt. "Wahrscheinlich ist Gareth Bale der beste Athlet, den ich je gesehen habe", sagte der Mediziner der spanischen Tageszeitung Ideal.

"Er ist derjenige, der mich in allen Aspekten am meisten beeindruckt hat", so Olmo weiter. "Er ist ein natürlicher Athlet, der in praktisch jeder Sportart herausragende Leistungen erbringen könnte. Er hat ungewöhnliche genetische und sportliche Fähigkeiten."

Real Madrid: Arzt Olmo ging im Unfrieden

Olmo war 2017 im Zuge einiger Unstimmigkeiten beim spanischen Rekordmeister gegangen worden. Der Vertraute und private Kardiologe von Vereinspräsident Florentino Perez hatte bereits 2015 erstmals Gegenwind erhalten, nachdem sich in der Vorsaison mehrere Stars verletzten - eine Misere, für die der Marca zufolge Olmo verantwortlich gemacht wurde. Zwei Jahre später erfolgte dann der Umbruch des medizinischen Stabs.

Mehr Teams

Angreifer Gareth Bale wechselte 2013 von nach Madrid. Seitdem absolvierte der Waliser 249 Spiele für die Königlichen, in denen er 105 Tore erzielte.