Real Madrid gegen FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird LaLiga übertragen

35. Spieltag in LaLiga: Real Madrid empfängt den FC Sevilla. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 35. Spieltag von LaLiga empfängt Real Madrid den FC Sevilla zum Topspiel am Sonntag. Die Partie wird um 21 Uhr in Madrid angepfiffen.

Nach dem Champions-League-Aus im Halbfinale gegen den FC Chelsea geht es für Real Madrid nun um die spanische Meisterschaft. Auch der heutige Gegner, der FC Sevilla, hat noch Restchancen auf Platz 1. Real ist derzeit Dritter mit 74 Punkten, Sevilla ist nur einen Platz dahinter und hat vier Zähler Rückstand auf die Königlichen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Real Madrid gegen FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Real Madrid gegen FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : LaLiga (35. Spieltag)

: LaLiga (35. Spieltag) Datum : Sonntag, 09. Mai 2021

: Sonntag, 09. Mai 2021 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort : Madrid

Real Madrid gegen FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Wir haben gute Nachrichten für Euch, denn in dieser Spielzeit wird jedes Spiel der LaLiga live im LIVE-STREAM übertragen. Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte und überträgt nicht nur Spiele der LaLiga, sondern auch die anderer Topligen.

💬 Zidane: ''Tenemos cuatro finales por delante y vamos a competir por @LaLiga .'' #RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/6SeCbcJed0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2021

Real Madrid gegen FC Sevilla heute live im LIVE-STREAM

Real Madrid gegen FC Sevilla wird heute live und über die vollen 90 Minuten vom Streamingdienst DAZN aus Ismang übertragen. Ab 20.45 Uhr könnt Ihr den Stream einschalten, dann wird Euch Moderator Daniel Herzog begrüßen. Als Kommentator ist heute Uli Hebel im Einsatz, ihm assistiert der Experte Benny Lauth .

Real Madrid gegen FC Sevilla heute live im LIVE-STREAM: DAZN

DAZN könnt Ihr entweder über die im Artikel verpackten Browser-Links oder über die DAZN-App schauen. Die App gibt es als kostenlosen Download in den jeweiligen Stores. DAZN ist mit fast allen Endgeräten kompatibel, unter anderem auch mit einer Konsole oder dem Smart-TV.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Real Madrid gegen FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Real Madrid gegen FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ergänzend zur DAZN-Übertragung könnt Ihr das Spiel auch im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Hier erfahrt Ihr fast in Echtzeit, was in Madrid alles passiert. Natürlich habt Ihr auch immer Zugriff auf die aktuelle LaLiga-Tabelle - schaut mal vorbei!

Real Madrid gegen FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

DAZN lädt zu jedem Spiel nur 40 Minuten nach dem Schlusspfiff die Highlights auf der Plattform hoch. Wer möchte, der kann sich sogar das gesamte Spiel im Re-Live gönnen.

DAZN ist im ersten Monat des Abonnements kostenlos. Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. Neben LaLiga gibt es auch weitere Wettbewerbe, wie die Champions- und Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und auch andere Sportarten live auf der Plattform zu sehen.

Real Madrid gegen FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Real Madrid bisher 165 Spiele (wettbewerbsübergreifend) FC Sevilla 89 Siege 48 28 Remis 28 357 Tore 224 745,5 Mio. Euro Marktwert 369,9 Mio. Euro Thibaut Courtois (75 Mio. Euro) wertvollster Spieler Jules Koundé (60 Mio. Euro)

Real Madrid gegen FC Sevilla heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick