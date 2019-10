Real Madrid vs. FC Granada: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - alles zur Übertragung von LaLiga

Tabellenführer Real Madrid empfängt das Überraschungsteam Granada im Topspiel in LaLiga. Goal verrät, wo Du das Duell im TV und LIVE-STREAM siehst.

ist in dieser Saison in der Liga noch ungeschlagen und steht an der Spitze der Tabelle in . Direkt dahinter rangiert mit dem FC Granada aber ein absolutes Überraschungsteam - nun kommt es zum Spitzenkampf. Das Spiel findet am Samstag, 5. Oktober 2019, um 16 Uhr im Estadio Santiago Bernabeu statt.

Real Madrid will seinen Platz an der Spitze der LaLiga-Tabelle nach bisher vier Siegen und drei Unentschieden festigen.

Der FC Granada könnte mit einem Punktgewinn bei Real Madrid weiter überraschen und mit einem Sieg sogar an den Königlichen vorbei ziehen und an die Tabellenspitze vorstoßen.

Kann Real die Tabellenführung ausbauen? Oder überrascht Granada weiter? Goal verrät, wo Du das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen kannst.

Real Madrid vs. FC Granada: LaLiga heute live sehen

Real Madrid vs. FC Granada: Das Topspiel heute im LIVE-STREAM schauen

Die Übertragungsrechte für den LIVE-STREAM des Spitzenkampfs in LaLiga, Real Madrid vs. FC Granada, hat der Streamingdienst DAZN inne. Dieser zeigt die Partie live und auf Abruf auf seiner Plattform.

Real Madrid vs. FC Granada heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Auf DAZN beginnt die Übertragung wie gewohnt einige Minuten vor Anpfiff der Partie (16 Uhr). Euer Kommentator des Spiels ist Uwe Morawe.

Um auf DAZN zugreifen zu können, musst Du ein Abonnement beim Streamingdienst besitzen.

Dieses DAZN-Abo kostet Dich nach einem kostenlosen Probemonat im monatlich kündbaren Abo 11,99 Euro pro Monat und in einem Jahresabonnement einmalig 119,99 Euro, also einen knappen Zehner pro Monat. Mehr zu den Angeboten von DAZN findest du hier.

Den LIVE-STREAM bei DAZN kannst du über den Webbrowser oder über die DAZN-App aus dem iTunes- oder Google-Play-Store sehen.

Real Madrid vs. FC Granada: Das Duell in LaLiga heute live im TV sehen

Du willst Real Madrid gegen Granada im Free-TV sehen? Das ist leider nicht möglich. Das ist so, weil sich kein Anbieter des kostenlosen Fernsehens die Rechte zur Übertragung der Spiele aus LaLiga gesichert hat.

Real Madrid vs. FC Granada: DAZN zeigt das Spiel im LIVE-STREAM auf Deinem Smart-TV

Diese Rechte hat nämlich der Streamingdienst DAZN inne. Der einzige Weg, das Spiel auf einem TV zu sehen, ist die DAZN-App für den Smart-TV. Dort musst Du Dich einfach einloggen und los gehts!

Mehr Infos zum Abo bei DAZN findest du hier oder direkt weiter oben im Abschnitt zum LIVE-STREAM.

Real Madrid vs. FC Granada: Der LIVE-TICKER zum Topspiel in LaLiga

Du kannst den Spitzenkampf in LaLiga nicht im TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal die ideale Lösung.

Mit dem Ticker verpasst du kein Tor, keine Karte und keine strittige Szene im Spiel.

Den LIVE-TICKER kannst du über www.goal.com oder über die App aus dem iTunes- oder Google-Play-Store verfolgen.

Real Madrid vs. FC Granada heute live: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der Partie werden wie gewohnt ungefähr eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht. Dann findest du sie natürlich genau hier.