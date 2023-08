Unverkäuflich! Real Madrid will Bayern-Kandidat Aurélien Tchouaméni offenbar auf keinen Fall abgeben

Reals Abräumer steht angeblich in der Gunst der FCB-Bosse weit oben. Einen Transfer wird es aber in diesem Sommer nicht geben.

WAS IST PASSIERT? Anfang August wurde der FC Bayern auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler mit Real Madrids Aurélien Tchouaméni in Verbindung gebracht. Dies berichtete damals Sport1. Nach Informationen von The Athletic haben die Königlichen einem Wechsel des 23-Jährigen aber einen Riegel vorgeschoben und ihn für die aktuellen Interessenten für unverkäuflich erklärt.

Neben Real habe auch der französische Nationalspieler selbst kein Interesse an einem Wechsel in diesem Sommer, heißt es weiter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Neben dem FC Bayern soll auch der FC Liverpool, der Tchouaméni bereits 2022 wollte, Interesse zeigen. Die Reds suchen nach Nachfolgern für Jordan Henderson und Fabinho, die nach Saudi-Arabien wechselten.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Tchouaméni wechselte erst im vergangenen Sommer von der AS Monaco für 80 Millionen Euro Ablöse zu Real. Dort steht er noch bis 2028 unter Vertrag.