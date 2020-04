Real Madrid beobachtet Uruguay-Juwel Facundo Pellistri

Die Königlichen haben einen potenziellen Neuzugang im Visier: Facundo Pellistri. Der 18-Jährige wurde von Real Madrid mehrfach beobachtet.

Spaniens Rekordmeister hat nach Informationen von Goal und SPOX ein Auge auf Facundo Pellistri geworfen und könnte im Sommer ein Angebot für den jungen Uruguayer abgeben.

Der 18-jährige Rechtsaußen, der aktuell in seiner Heimat bei Penarol Montevideo für Aufsehen sorgt, wurde zuletzt von Reals Chefscout Juni Calafat ausgiebig beobachtet. Bei den Königlichen ist man überzeugt, dass Pellistri das Potenzial hat, in der spanischen Hauptstadt bestehen zu können – vor allem aufgrund seiner Schnelligkeit und seiner stetigen, konstanten Entwicklung in den letzten Monaten.

Pellistri mit gutem Start im Profi-Team von Penarol

Pellistri wurde zum Start der aktuellen Saison von Cheftrainer und -Legende Diego Forlan zu den Profis beordert und mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Bis zur Zwangspause der Liga aufgrund der Corona-Krise stand der Youngster in allen drei Ligaspielen in der Startelf von Penarol und bereitete gleich am 1. Spieltag einen Treffer vor.

Auch in der Copa Libertadores, der südamerikanischen Version der , stand er in den ersten beiden Gruppenspielen auf dem Platz.

Namhafte Konkurrenz für Real Madrid im Rennen um Facundo Pellistri

Calafat zeichnete sich bei Real Madrid bereits für die Transfers von mehreren südamerikanischen Talenten verantwortlich. So lotste er unter anderem bereits Vinicius Jr., Rodrygo und Federico Valverde ins Estadio Santiago Bernabeu.

Neben Real Madrid haben bislang auch , Stadtrivale Atletico, Boca Juniors und Flamengo Interesse am Youngster gezeigt. Vertraglich ist Pellistri bis 2022 an seinen aktuellen Klub gebunden. Allerdings beinhaltet das Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel, die zwischen 11 und 15 Millionen Euro liegt.