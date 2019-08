Real Madrid: Ex-Boss John Toshack schießt gegen Gareth Bale

Gareth Bale steht vor dem Abgang bei Real Madrid. Ex-Boss John Toshack teilt nun heftig gegen den Waliser aus und wirft ihm mangelnde Integration vor.

Der ehemalige Real-Madrid-Boss John Toshack hat schwere Vorwürfe gegen Superstar Gareth Bale erhoben und findet es eine "Beleidigung", dass dieser immer noch nicht die spanische Sprache beherrscht.

"Komm schon, Gareth! Gib ein Interview, sprich dich aus!", sagte Toshack bei BBC Radio 5. "Es ist hier in alles andere als gut gelaufen, und das macht mich traurig", erklärte er mit Blick auf das Verhalten des Walisers.

Bale gilt als Einzelgänger bei

"Du bist nun seit sechs oder sieben Jahren hier und sprichst die Sprache nicht", schimpfte Toshack in Richtung von Bale weiter. "Das ist eine Beleidigung für all diejenigen Menschen, für die Du arbeitest", fügte er hinzu.

Bale gilt in Mannschaftskreisen als Einzelgänger, spricht kaum und nimmt auch an Mannschaftsabenden nicht teil. "Er war wichtig für Real Madrid", weiß Toshack. "Aber es ist eine Schande, dass er sich nicht etwas mehr mit dem Land beschäftigt, in dem er lebt."