Elche gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird LaLiga übertragen

16. Spieltag in LaLiga: Elche empfängt Real Madrid. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird

Elche trifft in Spaniens am Mittwoch auf . Die Partie wird heute Abend um 21.30 Uhr angepfiffen.

Wenn Elche gegen Real Madrid spielt, ist klar, wer der große Favorit ist und wer der klare Außenseiter. Das Team um Nationalspieler Toni Kroos ist aktuell Tabellenzweiter, Elche kämpft wie erwartet gegen den Abstieg. Mit einem Punkt steht Elche zur Zeit über dem Strich, gegen Real kommen wohl keine weiteren hinzu.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Elche FC gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Elche gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Wettbewerb : LaLiga

: LaLiga Datum : Mittwoch, 30. Dezember 2020

: Mittwoch, 30. Dezember 2020 Uhrzeit: 21.30 Uhr

Elche gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird LaLiga übertragen

Alle Fans von Elche und Real und alle LaLiga-Liebhaber dürfen sich freuen: Die Partie wird heute live und über die vollen 90 Minuten vom Streamingdienst DAZN übertragen. DAZN hält als einziger deutscher Sender die Rechte an der spanischen Spitzenliga. Als Neukunde sind die ersten 30 Tage des Abonnements kostenlos.

⚽🧤✨ ¡Goles & paradas en nuestro último entrenamiento antes de viajar a Elche!#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/TXrBGAkWmZ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 29, 2020

Elche vs. Real Madrid im LIVE-STREAM sehen: So geht's

DAZN zeigt LaLiga heute live und exklusiv über die volle Distanz. Ab 21.30 Uhr geht der Sender aus Ismaning online. Für Euch sitzen heute der Kommentator Guido Hüsgen und der Experte Ralph Gunesch am Mikrofon. Die DAZN-Übertragung wird in und in Österreich empfangbar sein.

Läuft Elche gegen Real Madrid heute live im TV?

Elche gegen Real wird heute Abend nicht im klassischen TV übertragen werden, DAZN zeigt das Spiel im LIVE-STREAM. Wer allerdings über einen Smart-TV verfügt, der kann die Partie auch über den großen Bildschirm auf DAZN verfolgen!

Elche gegen Real Madrid heute im LIVE-STREAM auf DAZN schauen

Am einfachsten lässt sich das Spiel über die DAZN-App schauen, die es als kostenlosen Download in den jeweiligen Stores gibt.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Elche gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Elche vs. Real Madrid: LaLiga im LIVE-TICKER verfolgen

Wer sich für zusätzliche Statistiken und die Tabelle von LaLiga interessiert, der kann das alles über unseren kostenlosen LIVE-TICKER abchecken. Hier geht’s direkt zu allen Infos!

Quelle: Getty Images / Martinez

Elche gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer das Spiel verpasst hat, der kann sich spätestens 40 Minuten nach dem Schlusspfiff die Highlights auf DAZN anschauen! Falls Ihr Bock auf die gesamte Partie habt, könnt Ihr Euch auch das Spiel im Re-Live gönnen.

Auf DAZN gibt es jeden Tag Livesport zu sehen – DAZN hat die und , , und im Programm. Aber auch andere Sportarten werden gestreamt, wie zum Beispiel American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis. Nach dem Ablauf des kostenlosen Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Elche gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Elche bisher 42 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Real Madrid 6 Siege 27 9 Remis 9 38 Tore 108 33,7 Mio. Euro Marktwert 842 Mio. Euro Raul Guti (5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Thibaut Courtois (75 Mio. Euro)

Elche gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick