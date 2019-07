Real Madrid: Eder Militao muss Vorstellungs-PK mit gesundheitlichen Problemen abbrechen

Kurzer Schockmoment bei Real Madrid. Neuzugang Eder Militao muss sein Vorstellung-PK mit gesundheitlichen Problemen abbrechen.

Real Madrids Neuzugang Eder Militao musste seine Vorstellungs-Pressekonferenz wegen gesundheitlicher Probleme abbrechen. Nachdem er zahlreiche Fragen der Medienvertreter beantwortet hatte, fühlte er sich plötzlich schlecht und verließ mit Schwindelgefühlen das Podium.

Wie Goal und SPOX im Anschluss an die PK erfahren haben, geht es dem Innenverteidiger inzwischen wieder besser. Militao war schon um fünf Uhr am Morgen in Madrid angekommen und hatte den Tag über kaum etwas gegessen, was den Schwächeanfall erklärt.

Eder Militao kam für 50 Millionen Euro vom

Während der Pressekonferenz hatte der Brasilianer zuvor vom Transfer zu den Königlichen geschwärmt und erklärt, dass der Wechsel, “zum besten Verein der Welt” das Highlight seiner Karriere sei.

Nach nur einer Saison in Europa beim FC Porto zahlte Real Madrid 50 Millionen Euro Ablöse für den 21-jährigen Verteidiger.