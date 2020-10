Champions League: Eden Hazard gegen Borussia M'Gladbach im Kader von Real Madrid

Hazard steht in der Champions League gegen Borussia M'Gladbach im Kader von Real Madrid. Seit August war der Stürmer außer Gefecht gesetzt gewesen.

Stürmerstar Eden Hazard vom spanischen Meister könnte im Champions-League-Spiel bei sein Comeback feiern.

Der Angreifer, den die Königlichen im Sommer 2019 für knapp 100 Millionen Euro Ablöse vom verpflichtet hatten, steht im 21-köpfigen Kader der Madrilenen für das Gruppenspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr im LIVE-TICKER).

Real Madrid: Eden Hazard war verletzungsbedingt seit August außer Gefecht

Der Belgier hatte zuletzt am 7. August beim Achtelfinal-Aus in der Königsklasse bei (1:2) ein Pflichtspiel für Real bestritten, anschließend fiel er wegen leichter Verletzungen aus. In der vergangenen Saison kam der 29-Jährige aufgrund mehrerer Blessuren nur auf insgesamt 22 Pflichtspiel-Einsätze.

Erwartungsgemäß ebenfalls im Kader steht Nationalspieler Toni Kroos. Der frühere Leverkusener Daniel Carvajal bleibt für die Königsklassen-Partie des 2. Spieltags verletzungsbedingt hingegen in der spanischen Hauptstadt.