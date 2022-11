Real Madrid: Eden Hazard unzufrieden mit Situation unter Carlo Ancelotti

Eden Hazard ist bei Real Madrid derzeit nur Statist. Nach der WM hofft der Belgier auf mehr Spielzeit bei den Königlichen.

WAS IST PASSIERT? Offensivspieler Eden Hazard hat sich enttäuscht von seinen Spielanteilen bei Real Madrid gezeigt und hofft auf mehr Einätze unter Trainer Carlo Ancelotti in der Rückrunde. Einen Abschied von Madrid zieht er aber (noch) nicht in Betracht.

WAS WURDE GESAGT? "Die Situation bei Real Madrid ist komplex. Ich würde gerne mehr spielen", sagte Hazard auf einer Pressekonferenz der belgischen Nationalmannschaft. Offenbar war seine Erwartungshaltung eine andere, nachdem er sich vor der Saison mit Ancelotti ausgetauscht hatte. "Wir haben uns vor der Saison ausführlich unterhalten, und er hat mir gesagt, dass ich meine Chancen bekommen werde. Natürlich passiert das jetzt zu wenig, aber ich muss Ancelottis Entscheidung verstehen", sagte er.

Einen Abschied von den Königlichen strebe er aber nicht an. "Ich will Real nicht verlassen. Vielleicht sieht es nach der WM anders aus", sagte er. Der 31-Jährige ist überzeugt, noch einmal an seine Glanzzeiten anknüpfen zu können. "Ich kann noch viel beitragen. Ich bin nicht plötzlich ein schlechter Fußballer geworden. Es liegt an mir, die Skepsis zu widerlegen", betonte Hazard.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für Hazard ist die aktuelle Saison bislang eine Enttäuschung. Insgesamt kam er erst sechsmal zum Einsatz, nur zweimal davon in der Startelf. In der Liga durfte der Flügelstürmer zuletzt Mitte September ran. Sein bislang bestes Spiel der Saison war der 3:0-Auswärtssieg der Madrilenen in der Champions League bei Celtic, als er in Glasgow ein Tor erzielte und ein weiteres vorbereitete. Es waren seine einzigen Torbeteiligungen für Real in dieser Spielzeit.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE TRANSFERHISTORIE: Hazard stammt aus der Jugend des OSC Lille und wechselte 2012 für 35 Millionen Euro zum FC Chelsea. Dort reifte er zu einem der besten Spieler der Welt, weshalb Real 2019 115 Millionen Euro für den Belgier auf den Tisch legte. Diese Investition sollte sich allerdings bis heute nicht auszahlen, Hazard kämpfte immer wieder mit langwierigen Verletzungen. Inzwischen kommt er nicht mehr an Vinícius Júnior auf der linken Seite vorbei.