Ehemaliger West-Ham-Profi verrät: Real Madrid will Declan Rice

Declan Rice wird derzeit von etlichen Klubs umworben. Offenbar ist auch Real Madrid in den Poker um den West-Ham-Youngster eingestiegen.

Spaniens Rekordmeister buhlt offenbar intensiv um die Dienste von West Ham Uniteds Mittelfeldmann Declan Rice. Das plauderte zumindest der ehemalige Hammers-Profi Scott Minto aus.

"Ich habe gehört, dass Real Madrid angeklopft und bereits mit seiner Familie gesprochen hat", sagte Minto bei Stadium Astro. Auf Nachfrage, wer ihm diese Information gesteckt habe, erklärte der mittlerweile 47-Jährige: "Das werde ich nicht verraten, aber es handelt sich um eine zuverlässige Quelle."

Scott Minto: "Rice könnte ein echter Star werden"

Unabhängig davon, wohin es Rice in Zukunft zieht, ist Minto überzeugt von dessen Potenzial: "Die großen Klubs aus der Premier League und aus dem Ausland werden sagen, dass es sich bei ihm um einen jungen Spieler handelt, der für einen guten Preis zu haben ist. Er könnte sich auf seiner Position zu einem echten Star werden."

Der 20-jährige Rice kam in der laufenden Saison in 35 Pflichtspielen für die Londoner zum Einsatz. Sein Vertrag in der englischen Hauptstadt läuft noch bis 2024.