Real Madrids Dani Ceballos will Ausleihe zu Arsenal vorzeitig beenden

Dani Ceballos fürchtet um seine Chancen, bei der EM 2020 für Spanien mit dabei zu sein. Deshalb will er den FC Arsenal verlassen und woanders spielen.

Dani Ceballos möchte den noch vor dem Monatsende wieder verlassen. Der Spanier, der seit dem Sommer von an die Gunners ausgeliehen ist, ist nach Informationen von Goal und SPOX mit seinen geringen Einsatzzeiten in London unzufrieden und will mit Blick auf seine EM-Chancen in der zweiten Saisonhälfte lieber bei einem anderen Klub unterkommen.

Ceballos stand unter dem neuen Arsenal-Trainer Mikel Arteta noch keine einzige Minute in einem Pflichtspiel auf dem Platz. Unter Artetas Vorgänger Unai Emery wechselte der Mittelfeldmann noch zwischen Startelf und Bank hin und her; siebenmal durfte er in der Premier League von Anfang an ran.

Valencia angeblich an Ceballos interessiert

Ob Arsenal dem Wunsch von Ceballos entsprechen kann, ist mehr als fraglich. Die Gunners haben im Mittelfeld nach der Leihe von Emile Smith Rowe zu Huddersfield noch weniger Optionen als zuvor. Außerdem müsste Real Madrid einem Abbruch der bis zum Saisonende ausgelegten Ausleihe zustimmen, was angesichts der vereinbarten Ratenzahlung der Leihgebühr zu Problemen führen könnte.

Der soll sich bereits in Position für eine Ausleihe von Ceballos gebracht haben, falls der 23-Jährige doch noch in diesem Monat auf dem Transfermarkt zu haben ist.