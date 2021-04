CL-Halbfinale heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung von Real Madrid vs. FC Chelsea

Real Madrid und der FC Chelsea spielen heute im Halbfinale der Champions League gegeneinander. Goal erklärt die Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Real Madrid vs. FC Chelsea - das Hinspiel des Halbfinals in der Champions League steht an! Um 21.00 Uhr wird heute das Spitzenspiel angepfiffen, Austragungsort ist das Estadio Alfredo di Stefano in Madrid.

Blick in die Vergangenheit gefällig? Den kann man sich eigentlich gleich sparen, gerade einmal drei Pflichtspiele haben die beiden Klubs gegeneinander bestritten. Das "aktuellste" ist ein 1:0-Sieg des FC Chelsea im UEFA-Supercup, Datum: 28. August 1998.

Da schauen wir doch lieber in die Gegenwart: Real Madrid ist seit 17 Spielen ungeschlagen (Zwölf Siege, fünf Unentschieden). Auf Chelsea und Trainer Thomas Tuchel kommt heute also einiges an Arbeit zu.

Es ist die Runde der letzten vier - hochklassiger und spannender Fußball ist hier also vorprogrammiert. Goal erklärt, wie das Fußballspiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

CL-Halbfinale heute live im TV und LIVE-STREAM: So findet Real Madrid vs. FC Chelsea statt

Begegnung Real Madrid - FC Chelsea Datum Dienstag | 27.04.2021 Wettbewerb Champions League | Halbfinale | Hinspiel Anstoß 21.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Estadio Alfredo di Stefano | Madrid

CL-Halbfinale heute live im TV: Die Übertragung von Real Madrid vs. FC Chelsea im Fernsehen

Die Champions League wird heute im Fernsehen übertragen: Es braucht nur wenige Worte, um bei Fußballanhänger:innen im ganzen Land einen Jubelsturm auszulösen.

Dabei hören wir an dieser Stelle mit den guten Nachrichten noch nicht auf: Gleich zwei unterschiedliche Anbieter zeigen heute Real Madrid - FC Chelsea! Sowohl Sky als auch DAZN haben die Champions League heute im Programm, wir schauen uns die Übertragungen genauer an.

🏆 Who are you backing to lift the Champions League this season?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 26, 2021

So überträgt DAZN heute Real Madrid gegen den FC Chelsea LIVE im TV und LIVE-STREAM

Fangen wir beim Streamingdienst DAZN an. Dieser hat in dieser Saison die große Mehrheit der CL-Spiele übertragen, auch heute sind Tobi Wahnschaffe, Uli Hebel und Sebastian Kneißl pflichtbewusst im Einsatz.

Beginn der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Moderation : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentar : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Sebastian Kneißl

: Sebastian Kneißl Trailer: Bereits jetzt auf DAZN zu sehen

Halbfinale der Champions League im TV dank DAZN: So seht ihr Real Madrid vs. Chelsea heute LIVE

Manche Fans werden jetzt verwirrt sein: Ein Streamingdienst? Wie soll ich den denn auf meinem geliebten TV-Gerät einrichten? Das ist doch technisch gar nicht möglich?!

Jein - besagte Fans haben nur teilweise Recht. Es stimmt, anders als bei einem Fernsehsender kann man das DAZN-Programm nicht durch den normalen Fernsehempfang sehen, stattdessen hilft hier der "LIVE-STREAM".

Was man als Zuschauer:in benötigt, ist eine stabile Internetverbindung - so kann man mit der kostenlosen DAZN-App auf dem Smart-TV die Champions League problemlos verfolgen. Keinen Smart-TV zuhause? Auch andere Geräte wie Spielekonsole, PC/Laptop (via Browser) oder Handy/Tablet (kostenlose App im Play Store / App Store) sind kluge Alternativen.

Real Madrid vs. FC Chelsea LIVE im Pay-TV: So läuft die Sky-Übertragung ab

Wir haben es bereits erwähnt: Nicht nur DAZN zeigt heute die Champions League. Auch Pay-TV-Sender Sky wird die Königsklasse übertragen, die Übertragung wird folgendermaßen ablaufen:

Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Sender : Sky Sport 1 (HD)

: Sky Sport 1 (HD) Kommentar: Wolff Fuss

CL-Halbfinale heute LIVE im Bezahlfernsehen: So teuer ist Sky

Im Gegensatz zu DAZN, wo es den ersten Monat kostenlos gibt, ist Sky durchaus kostenintensiv: Der Fernsehsender hat ein System ins Leben gerufen, bei dem man unterschiedliche Pakete bestellen kann.

Jedes Paket deckt ein anderes inhaltliches Feld ab - so zeigt das "Bundesliga-Paket" die Bundesliga, das "Sport-Paket" zeigt Formel 1, DFB-Pokal und Champions League. Hier findet ihr alles Wissenswerte zu den Sky-Angeboten.

CL-Halbfinale heute im LIVE-STREAM: So seht ihr Real Madrid vs. FC Chelsea im Internet

Real Madrid vs. FC Chelsea - schon der Name der beiden Vereine weckt in Fans auf der ganzen Welt das Vertrauen, dass uns heute ein großartiger Fußballabend bevorsteht. Ein Glück für alle Anhänger:innen in Deutschland, dass gleich zwei Anbieter das Spiel übertragen.

Wie sieht es aber für Zuschauer:innen aus, die keinen Fernseher zu Hause haben? Hier kommt der LIVE-STREAM ins Spiel - so können auch Fans mit einer Internetverbindung Real - Chelsea verfolgen.

Real Madrid vs. FC Chelsea heute LIVE und kostenlos verfolgen: Das ist der DAZN Probemonat

Fangen wir mit DAZN an: Der Streamingdienst ist schließlich bei vielen Fans in ganz Deutschland beliebt. Ein wichtiger Grund dafür: Der DAZN Probemonat.

Mit diesem kann man einen gesamten Monat lang kostenlos auf alle Inhalte des Streamingdiensts zugreifen - ohne einen Cent blechen zu müssen! Weiterer Vorteil: Der Probemonat ist unverbindlich, ihr müsst also im Anschluss daran nichts abonnieren oder bezahlen.

CL-Halbfinale heute LIVE auf DAZN: So günstig ist Real - Chelsea im LIVE-STREAM

Die Möglichkeit dazu habt ihr trotzdem, und zwar dann, wenn ihr weiterhin ein Abonnement bei DAZN haben wollt. Euch hat das, was ihr gesehen habt, überzeugt? Dann habt ihr gleich zwei Abonnement-Varianten.

Eine wichtige Sache sollte an dieser Stelle klargestellt werden: Beide Möglichkeiten unterscheiden sich nur in Laufzeit und Kosten, nicht aber im gezeigten Programm!

Monatsabo: Monatlich kündbar | Monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Jahr

Jahresabo: Jährlich kündbar | Jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr

CL, NBA, UFC, Darts-WM: So viel unterschiedlichen LIVE-Sport zeigt keiner!

Das klingt ja alles ganz nett, aber wirklich überzeugt seid ihr noch nicht? Dann fehlt euch nur ein Blick auf das Programm - mit über 8.000 LIVE-Events pro Jahr ist DAZN der größte Sportstreamingdienst in Deutschland!

Fußball ​Champions League Europa League Bundesliga Serie A Ligue 1 LaLiga MLS englischer Spitzenfußball Liga NOS Copa Libertadores Eredivisie usw.

American Football

Basketball

UFC

Boxen

Wintersport

Darts

Handball

Motorsport

Leichtathletik

Tennis

und vieles mehr!

Sky Go oder Sky Ticket? So seht ihr heute die Champions League im LIVE-STREAM

Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Mit richtigen Login-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

Die Champions League heute im LIVE-STREAM verfolgen - die kostenlosen Apps von DAZN und Sky

CL-Halbfinale heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen von Real Madrid vs. FC Chelsea