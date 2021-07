Real Madrid: Carlo Ancelotti mit Richarlison vom FC Everton wegen Transfer in Kontakt

Carlo Ancelotti ist zurück bei Real Madrid. Ein Spieler von Everton hat während seiner Zeit bei den Toffees wohl Eindruck hinterlassen: Richarlison.

Trainer Carlo Ancelotti von Real Madrid hat nach Informationen von Goal und SPOX telefonisch Kontakt zu seinem ehemaligen Spieler Richarlison vom FC Everton aufgenommen, um die Möglichkeit eines Transfers des Brasilianers in die spanische Hauptstadt auszuloten.

Der 24-Jährige weilt aktuell bei der Nationalmannschaft und steht mit der Selecao im Endspiel der Copa America (So., 2 Uhr) gegen Argentinien.

Real-Kandidat Richarlison wechselte für 40 Millionen Euro zu Everton

Ancelotti, der die Toffees nach der abgelaufenen Saison trotz laufenden Vertrags für eine Rückkehr zu Real verließ, würde den Angreifer gerne ebenfalls nach Madrid holen. Aktuell befinden sich die Gespräche noch im Anfangsstadium.

Sollte Richarlison auf einen Wechsel zu den Königlichen drängen, könnte es in den Wochen nach der Copa America zu einem Angebot kommen.

Bei Everton, das 2018 knapp 40 Millionen Euro für Richarlison an Watford überwies, hat der 27-fache Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2024. In der abgelaufenen Spielzeit gelangen ihm 13 Tore in 40 Pflichtspielen.