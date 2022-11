Real Madrid nimmt angeblich Brasiliens WM-Star Richarlison ins Visier

Real Madrid sucht für die nahende Zukunft einen Nachfolger für Karim Benzema. Ein Kandidat könnte Brasiliens WM-Star Richarlison sein.

WAS IST PASSIERT? Auf der Suche nach einem Nachfolger für Ballon-d'Or-Sieger Karim Benzema will Real Madrid offenbar die WM als Entscheidungshilfe nutzen. Wie die spanischen Zeitungen Sport und AS berichten, beschäftigen sich die Königlichen mit dem Brasilianer Richarlison von Tottenham Hotspur.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zwar liegt hinter Benzema die beste Saison seiner Karriere, doch so langsam muss Real einen Nachfolger für den 34-Jährigen finden. Der Franzose fehlte in dieser Saison zudem häufig angeschlagen, einen gleichwertigen Ersatz für das Sturmzentrum haben die Blancos nicht im Kader. Hier könnte Richarlison eine Lösung sein.

Der 25-Jährige sorgte bei der WM in Katar im ersten Spiel der Seleção gegen Serbien mit einem Doppelpack für Aufsehen, vor allem sein zweites Tor per Seitfallzieher erregte große Aufmerksamkeit. Auf Klubebene machte sich Richarlison vor allem beim FC Everton einen Namen und wechselte vor der Saison zu Tottenham Hotspur.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Für die Spurs kommt Richarlison in dieser Saison auf fünf Torbeteiligungen in 15 Einsätzen, im Trikot von Everton absolvierte er in vier Jahren 152 Pflichtspiele und erzielte 53 Tore.

WIE GEHT ES WEITER? Richarlison besitzt bei Tottenham einen langfristigen Vertrag bis 2027, interessierte Klubs müssten also tief in die Tasche greifen. Als Ablösesumme stehen bis zu 60 Millionen Euro im Raum.