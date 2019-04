Real Madrid: Brahim Diaz soll wohl verliehen werden

Brahim Diaz von Real Madrid soll in der kommenden Saison mehr Spielpraxis sammeln und angeblich innerhalb Spaniens verliehen werden.

Der spanische Rekordmeister plant eine Ausleihe von Mittelfeldspieler Brahim Diaz. Der Neuzugang von soll in der kommenden Saison bei einem anderen Klub mehr Spielpraxis sammeln soll. Dies berichtet die Marca.

Demnach soll der 19-Jährige an einen spanischen Top-Klub verliehen werden, der ihm einen Stammplatz und mindestens 40 Spiele in der Saison garantieren kann.

Leihe von Real-Keeper Lunin geht in die Hose

Damit wollen die Königlichen einen ähnlichen Fall wie bei Torhüter Andriy Lunin verhindern, der an Leganes ausgeliehen wurde, sich dort aber nicht gegen Ivan Cuellar durchsetzen konnte und wieder nur auf der Bank sitzt.

Diaz war erst im Januar für rund 15 Millionen Euro von Manchester City in die spanische Hauptstadt gewechselt und stand beim 3:2 am Sonntag gegen zum ersten Mal in der Startelf.