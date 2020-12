Real Madrid vs. Borussia Mönchengladbach - TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights und Aufstellungen: Alles rund um die Übertragung der Champions League heute

Heute steht für Borussia Mönchengladbach vielleicht der letzte CL-Spieltag an. Goal erklärt, wie das Spiel gegen Real Madrid heute übertragen wird

Sechster und letzter Spieltag in der Gruppenphase der : muss heute nach Madrid. Das Spiel gegen wird heute um 21.00 Uhr im Estadio Alfredo Di Stefano angepfiffen.

In der Gruppe B ist die Konstellation aktuell denkbar knapp: Borussia Mönchengladbach ist an der Spitze mit acht Punkten, dicht gefolgt von und Real Madrid (je sieben Punkte). Sogar das letztplatzierte Team, (fünf Punkte), kann sich noch berechtigte Hoffnungen auf ein Überwintern in der Königsklasse machen.

Sollte Gladbach heute gewinnen oder ein Unentschieden erreichen, wäre die Fohlenelf sicher weiter - mit einem Sieg wären sie sogar Gruppenerster. Bei einer Niederlage allerdings wird es knapp für das Team von Marco Rose: Sollte Inter Mailand im Parallelspiel zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk gewinnen, kommen Inter und Real weiter, sollte Schachtjor gewinnen kommen Real und Donezk weiter.

Nur bei einem Unentschieden der zweiten Begegnung würde Mönchengladbach auch mit einer Niederlage weiterkommen - darauf sollte sich die Elf vom Niederrhein allerdings nicht verlassen.

Holt Mönchengladbach gegen Real mindestens einen Punkt und schafft es in die Gruppenphase der Champions League? Goal erklärt, wie das Spiel heute übertragen wird.

Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach LIVE im TV oder LIVE-STREAM sehen: So läuft die Partie der Champions League heute ab

Duell Real Madrid gegen VfL Borussia Mönchengladbach Datum Mittwoch, 9. Dezember, 20.30 Uhr Ort Estadio Alfredo di Stefano | Madrid Zuschauer Keine Schiedsrichter Noch nicht bekannt

Auf geht's in die neue Woche - und was für eine! 🤩 #UCL pic.twitter.com/NevGdlV9Oc — Borussia (@borussia) December 7, 2020

Real Madrid - Borussia Mönchengladbach: Die Champions League heute LIVE im TV

Es könnte eine historische Nacht für Borussia Mönchengladbach werden - da ist es wenig verwunderlich, wenn viele Fans das Spiel heute LIVE im TV verfolgen wollen. Aber wird das Spiel heute überhaupt übertragen?

Real - Mönchengladbach heute nicht im TV: Sky überträgt nur das Bayern-Spiel

Für alle Fans der Borussia oder von Real Madrid gibt es ebenso schlechte wie gute Neuigkeiten, die wir jetzt erklären. Wie immer fangen wir mit den schlechten Nachrichten an: Das Spiel wird heute nicht im TV übertragen!

Kein Fernsehsender, sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV, überträgt das Spiel heute LIVE im Fernsehen. Auch der Bezahlsender Sky, der zwei Spiele pro Champions-League-Spieltag übertragen darf, zeigt heute nicht das Gladbach-Spiel, auf Sky Sport 2 läuft heute in voller Länge FC Bayern München gegen Lokomotive Moskau.

Kostenlos Real - Borussia auf dem TV sehen: DAZN macht's möglich

Das mag zwar für den Anfang ein Schock sein, allerdings kommen wir auch direkt zu den freudigen Nachrichten: Man kann das Spiel heute trotzdem problemlos in voller Länge verfolgen - und das sogar kostenlos!

Der Streamingdienst DAZN überträgt heute die Begegnung der Champions League - so können auch Fans mit Fernseher das Spiel sehen: Einfach auf dem Smart TV die kostenlose DAZN-App herunterladen, dort registrieren oder anmelden und den richtigen LIVE-STREAM auswählen.

Wie man das DAZN-Abonnement kostenlos abschließt erklären wir in den nächsten Abschnitten. Solltet ihr kein Smart-TV haben ist das kein Problem, DAZN tut es auf einer Vielzahl von Geräten: Smartphone, Tablet, Playstation 3 bis 5, XBox One und XBox Series S / X, Apple TV, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick und natürlich auch im Browser am PC oder Laptop: Fast jedes internetfähige Gerät ist in der Lage, DAZN abzuspielen.

Real Madrid vs. Borussia Mönchengladbach: Die Übertragung der Champions League auf DAZN

Plattform : DAZN

: DAZN Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Moderation : Alexander Schlüter

: Alexander Schlüter Kommentar : Jan Platte

: Jan Platte Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Teaser: Bereits jetzt auf DAZN zu sehen

Real - Gladbach, Bayern - Moskau, Inter - Schachtjor: Die Sky-Konferenz der Champions League

Wenn ihr alle sechs zeitgleichen Spiele in einer Konferenz verfolgen wollt, benötigt ihr ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement: Der Pay-TV-Sender überträgt nämlich die Konferenz heute Abend LIVE.

Borussia Mönchengladbach bei Real Madrid: Die Champions League heute im LIVE-STREAM verfolgen

Nun steht also bereits fest, dass die Champions League heute durch DAZN übertragen wird. Aber was ist DAZN überhaupt? DAZN ist ein Streamingdienst, also so wie Netflix, Spotify oder Disney+. Ein solcher bietet Medien, also Bild und/oder Ton, im Internet an, sodass man die Streamingangebote sehen kann, ohne dass man diese kaufen muss.

Dafür bucht man ein Abonnement, also eine Art Flatrate. Mit diesem bezahlt ihr jeden Monat einen gewissen Betrag und könnt dafür uneingeschränkt die Inhalte sehen, die ihr gebucht habt. So läuft es auch bei DAZN: Ihr schließt ein Abonnement für einen monatlichen oder jährlichen Grundbetrag ab und könnt im Gegenzug auf alle Streams von DAZN zugreifen.

So günstig ist DAZN: Die Abonnementvarianten von DAZN

Dafür hat sich DAZN zwei Möglichkeiten ausgedacht: Das Monatsabo und das Jahresabo. Beide zeigen 1:1 das gleiche Programm, Unterschiede bestehen nur bei den Kosten und der Laufzeit.

Variante Laufzeit Jährliche Kosten Monatliche Kosten Jahresabo Jährlich kündbar | Jährliche Abbuchung 119,99 Euro 10 Euro / Monat Monatsabo Monatlich kündbar | Monatliche Abbuchung 143,88 Euro 11,99 Euro / Monat

Kostenlos Real Madrid - Borussia Mönchengladbach verfolgen: Der DAZN Probemonat

Wir wissen, was ihr denkt: In diesem Artikel wurde doch von einer kostenlosen Möglichkeit geschrieben, dass Spiel zu sehen, warum rechnen wir euch da irgendwelche Kosten vor? Ihr habt ja Recht, wir erklären euch nun die kostenlose Gelegenheit:

In das Spiel reingearbeitet, ein Jubilar auf ungewohnter Position und das Champions-League-Duell bei Real Madrid vor der Brust – alles Wichtige zu #SCFBMG 👇https://t.co/4jDw5DAAvV — Borussia (@borussia) December 6, 2020

Mit dem DAZN Probemonat könnt ihr nämlich 30 Tage lang auf das gesamte DAZN Programm zugreifen, ohne auch nur einen Cent zu bezahlen!

Ihr könnt auf jeden LIVE-STREAM, jedes Interview und jedes Special zugreifen, also auch alles rund um Real Madrid gegen Borussia Mönchengladbach. Der kostenlose Probemonat ist unverbindlich, was bedeutet, dass ihr ihn rechtzeitig kündigen könnt und so nicht verpflichtet werdet, etwas dafür zu bezahlen.

Wenn der Probemonat einmal abgelaufen ist und ihr weiterhin DAZN benutzen wollt müsst ihr euch zwischen zwei Abonnement-Optionen entscheiden - welche das sind, findet ihr einige Zeilen oberhalb.

Wenn ihr weitere Fragen zu DAZN habt solltet ihr bei DAZN News vorbeischauen - dort sind alle relevanten Informationen zum kostengünstigen Streamingangebot aufgelistet. Auch die Antworten auf die Fragen "Kann ich den Probemonat mehrmals abschließen?" oder "Was sind die Bezahlmethoden bei DAZN?" findet ihr dort.

Die Highlights kostenlos bei DAZN und auf YouTube: So seht ihr die besten Szenen von Real Madrid - Borussia Mönchengladbach

DAZN bietet sich nicht nur hervorragend für LIVE-STREAMS an, sondern hat viele weitere interessante Features. Mit dazu gehören die Highlights, die bei DAZN nicht nur qualitativ hochwertig und interessant geschnitten werden, sondern zusätzlich bereits nach 40 Minuten auf der Plattform zu sehen sind.

Später in der Nacht werden die Highlights dann auf dem YouTube-Kanal von DAZN hochgeladen, so dass auch Fans ohne Abonnement die Highlights sehen können. Übrigens: Auch im Probemonat sind die zu sehen.

Real Madrid - Borussia Mönchengladbach: Das Spiel im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Ihr habt keine Zeit und könnt daher nicht den LIVE-STREAM von DAZN im kostenlosen Probemonat verfolgen? Dann ist für euch der LIVE-TICKER von Goal ideal.

Dieser beschreibt jede Situation genau und in Echtzeit. Tor, Chance, Karte, Auswechslung, Aufreger: Hier kann man nichts verpassen - und das Beste: Der LIVE-TICKER ist kostenlos. Hier entlang!

So spielen Real Madrid und Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen der Champions League

Etwa eine Stunde vor Anstoß werden die Aufstellungen veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch also rechtzeitig in diesen Artikel, um perfekt auf den Fußballabend vorbereitet zu sein.