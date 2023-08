Real Madrid: Bayern-Kandidat Yassine Bounou Favorit auf Courtois-Nachfolge

Thibaut Courtois wird Real Madrid lange fehlen. Als Ersatz soll ein Keeper kommen, der auch bei Bayern schon gehandelt wurde.

WAS IST PASSIERT? Am Donnerstag wurde bekannt, dass Belgiens Nationaltorhüter Thibaut Courtois einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie erlitten hat und monatelang ausfällt. Wie sein Klub Real Madrid mitteilte, soll Courtois "in den kommenden Tagen" operiert werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Da Real nur noch den Ukrainer Andrij Lunin als Torhüter im Kader hat, will man noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Nach Informationen von GOAL und SPOX ist Yassine Bounou, Keeper beim FC Sevilla, der große Favorit auf die Nachfolge von Courtois.

Der Marokkaner wurde zuletzt auch als Nachfolger von Yann Sommer beim FC Bayern gehandelt. Bisher verlangte Sevilla zwischen 20 und 25 Millionen Euro für Bounou, dessen Ausstiegsklausel bei 50 Millionen Euro liegt. Gut möglich, dass man gegenüber den Königlichen, die am Samstag bei Athletic Bilbao in die neue Saison starten, eine höhere Summe fordert.

