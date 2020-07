Real Madrid: Berater von Gareth Bale bestätigt Verbleib

Lustlos-Profi Gareth Bale wird wohl auch in der kommenden Saison bei Real Madrid bleiben. Dies bestätigte nun sein Berater Jonathan Barnett.

Offensivspieler Gareth Bale wird auch in der kommenden Saison bei spielen. Dies bestätigte sein Berater Jonathan Barnett gegenüber BBC Sport.

"Gareth geht es gut, er hat noch zwei Jahre Vertrag", erklärte Barnett. "Er lebt gerne in Madrid und wird nirgendwo hingehen."

Der 31-jährige Waliser wurde unter Trainer Zinedine Zidane seit der Corona-Pause kaum mehr berücksichtigt und fiel seitdem durch mehrere Provokationen auf der Ersatzbank auf.

Berater Barnett: Kaum ein Klub auf der Welt kann sich Bale leisten

"Er ist immer noch so gut, wie alle anderen im Team auch", so Barnett, der auch klar einen Schuldigen für die mangelnde Einsatzzeit ausmachte: "Es liegt an Zinedine Zidane!"

Es sei laut Barnett zwar ein "großer Dämpfer, dass er momentan nicht zum Team von Real Madrid gehört, aber er wird nicht gehen."

Ein Grund könnte das hohe Gehalt von Bale sein, denn auch der Berater bekräftigte: "Natürlich gibt es Interesse, aber es gibt kaum einen Klub auf der Welt, der sich ihn leisten kann."