Real Madrid - Ex-Berater von Karim Benzema verrät: Kann sich Rückkehr zu Olympique Lyon vorstellen

Bis 2022 geht Karim Benzema noch bei Real Madrid auf Torejagd. Anschließend könnte ihn zurück in seine Heimatstadt Lyon zu Olympique ziehen.

Starstürmer Karim Benzema (32) von denkt offenbar über eine Rückkehr zu nach. Das verriet sein ehemaliger Berater Karim Djaziri.

"Aktuell, mit Blick auf das, was er bei Real erlebt, ist eine Rückkehr kein Thema. Er hat eine gute Beziehung zum Trainer und ist Publikumsliebling", betonte Djaziri im Gespräch mit OL TV, schob aber nach: "Seit seinem Abgang aus Lyon hat er nur einen Wunsch: Zurückzukehren."

Benzema kam 2009 aus Lyon nach Madrid

Ob Benzema als Spieler oder Verantwortlicher in seine Heimatstadt zurückkehren würde, ließ Djaziri offen. Der Angreifer habe bereits in der Vergangenheit mit einer Rückkehr geliebäugelt. "Als es unter Jose Mourinho nicht gut lief, sagte er zu mir: 'Ich will zurück nach Lyon'", führte er aus: "Ich sagte zu ihm: 'Nein, du wirst dafür kämpfen und es schaffen.' Und er schaffte es."

Zuletzt hatte der Torjäger selbst ein Karriereende in Lyon nicht ausgeschlossen. Der frühere Nationalspieler Frankreichs schaffte bei OL den Sprung in den Profifußball, ehe er 2009 für 35 Millionen Euro zu den Königlichen wechselte. In der spanischen Hauptstadt besitzt Benzema noch einen Vertrag bis 2022.