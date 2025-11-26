Real Madrid bei Olympiakos Piräus im Live Stream und live im TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute?

In der Champions League geht am heutigen Mittwoch der fünfte Spieltag der Ligaphase weiter. Unter anderem empfängt heute Olympiakos Piräus den spanischen Spitzenklub Real Madrid. Angepfiffen wird die Partie um 21 Uhr im Karaiskakis-Stadion.

DAZN zeigt die Partie zwischen Olympiakos Piräus und Real Madrid heute exklusiv sowohl im linearen TV als auch im Livestream. Um das Spiel live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement des Streamingdienstes.Die Partie könnt Ihr im Livestream als Einzelspiel und in der Konferenz auf der Website und in der App sowie in der Konferenz im linearen Pay-TV auf DAZN 2 live verfolgen.Kommentator beim Einzelspiel ist Max Gross, in der Konferenz berichtet Tom Kirsten von Olympiakos vs. Real Madrid.

Die Griechen sind in dieser Champions-League-Saison noch ohne Sieg. Mit nur zwei Punkten drohen sie auch die Play-Offs zu verpassen. In der heimischen Liga stehen sie dagegen an der Tabellenspitze. Erst einmal gewann Olympiakos in der Königsklasse gegen Real Madrid - das liegt allerdings schon 20 Jahre zurück.

Nach drei Startsiegen kassierten die Königlichen zuletzt in der Ligaphase eine 0:1-Niederlage beim FC Liverpool, liegt aber im Rennen um die direkte Achtelfinal-Qualifikation gut im Rennen. In La Liga liegt Real nach zwei Unentschieden in Folge als Erster nur noch einen Zähler vor dem FC Barcelona.

Heute muss Madrid auf seinen erkrankten Torwart Thibaut Courtois verzichten. Der Ukrainer Andrij Lunin soll Courtois ersetzen.

