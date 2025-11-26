Real Madrid bei Olympiakos Piräus im Live Stream und live im TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute?

In der Champions League geht am heutigen Mittwoch der fünfte Spieltag der Ligaphase weiter. Unter anderem empfängt heute Olympiakos Piräus den spanischen Spitzenklub Real Madrid. Angepfiffen wird die Partie um 21 Uhr im Karaiskakis-Stadion.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Wer zeigt/überträgt Olympiakos Piräus vs. Real Madrid heute live im Free-TV und Livestream?
|DAZN
|Hier ansehen
Anstoßzeit Olympiakos Piräus gegen Real Madrid
Olympiakos Piräus vs Real Madrid: Aufstellungen
News über Olympiakos Piräus
Die Griechen sind in dieser Champions-League-Saison noch ohne Sieg. Mit nur zwei Punkten drohen sie auch die Play-Offs zu verpassen. In der heimischen Liga stehen sie dagegen an der Tabellenspitze. Erst einmal gewann Olympiakos in der Königsklasse gegen Real Madrid - das liegt allerdings schon 20 Jahre zurück.
News über Real MadridNach drei Startsiegen kassierten die Königlichen zuletzt in der Ligaphase eine 0:1-Niederlage beim FC Liverpool, liegt aber im Rennen um die direkte Achtelfinal-Qualifikation gut im Rennen. In La Liga liegt Real nach zwei Unentschieden in Folge als Erster nur noch einen Zähler vor dem FC Barcelona.
Heute muss Madrid auf seinen erkrankten Torwart Thibaut Courtois verzichten. Der Ukrainer Andrij Lunin soll Courtois ersetzen.
