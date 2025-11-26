Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Andreas Pfeffer

Real Madrid bei Olympiakos Piräus im Live Stream und live im TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute?

In Champions League hat Olympiakos Piräus heute Real Madrid zu Gast. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

In der Champions League geht am heutigen Mittwoch der fünfte Spieltag der Ligaphase weiter. Unter anderem empfängt heute Olympiakos Piräus den spanischen Spitzenklub Real Madrid. Angepfiffen wird die Partie um 21 Uhr im Karaiskakis-Stadion.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Olympiakos Piräus vs. Real Madrid heute live im Free-TV und Livestream?

DAZN zeigt die Partie zwischen Olympiakos Piräus und Real Madrid heute exklusiv sowohl im linearen TV als auch im Livestream. Um das Spiel live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement des Streamingdienstes.Die Partie könnt Ihr im Livestream als Einzelspiel und in der Konferenz auf der Website und in der App sowie in der Konferenz im linearen Pay-TV auf DAZN 2 live verfolgen.Kommentator beim Einzelspiel ist Max Gross, in der Konferenz berichtet Tom Kirsten von Olympiakos vs. Real Madrid. 

Anstoßzeit Olympiakos Piräus gegen Real Madrid

Olympiakos Piräus vs Real Madrid: Aufstellungen

4-2-3-1

RMAAway team crest

News über Olympiakos Piräus

Die Griechen sind in dieser Champions-League-Saison noch ohne Sieg. Mit nur zwei Punkten drohen sie auch die Play-Offs zu verpassen. In der heimischen Liga stehen sie dagegen an der Tabellenspitze. Erst einmal gewann Olympiakos in der Königsklasse gegen Real Madrid - das liegt allerdings schon 20 Jahre zurück. 

News über Real Madrid

Nach drei Startsiegen kassierten die Königlichen zuletzt in der Ligaphase eine 0:1-Niederlage beim FC Liverpool, liegt aber im Rennen um die direkte Achtelfinal-Qualifikation gut im Rennen. In La Liga liegt Real nach zwei Unentschieden in Folge als Erster nur noch einen Zähler vor dem FC Barcelona. 

Heute muss Madrid auf seinen erkrankten Torwart Thibaut Courtois verzichten. Der Ukrainer Andrij Lunin soll Courtois ersetzen.

Olympiakos Piräus vs Real Madrid: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

0