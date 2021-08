Real Madrid dementiert angebliche Pläne für Ausstieg aus LaLiga entschieden: "Absurd"

Am Samstag kamen Medienberichte auf, wonach Real Madrid einen Ausstieg aus LaLiga plane. Die Königlichen dementieren jedoch entschieden.

Real Madrid hat angebliche Pläne für den Ausstieg aus LaLiga und einen möglichen Wechsel in die englische Premier League entschieden zurückgewiesen.

"Real Madrid will klarstellen, dass diese Information vollkommen falsch, absurd und unmöglich ist", heißt es in einem offiziellen Klubstatement, das die Königlichen am Samstagvormittag veröffentlichten. "Diese Berichte haben einzig und allein das Ziel, den Alltag unseres Vereins mal wieder zu stören."

Die Mundo Deportivo hatte zuvor davon berichtet, dass Real nach den zunächst gescheiterten Plänen für die Gründung einer Super League einen anderen Plan gefasst habe, um zu mehr Geld zu kommen. Demnach sollten Real und Präsident Florentino Perez genug von LaLiga und deren Boss Javier Tebas haben.

Real Madrid: Zeitung nennt Premier League als Ziel

Die spanische Zeitung schrieb weiter, dass sich Perez derzeit damit befasse, LaLiga sogar zu verlassen und sich einer anderen Liga anzuschließen. Ganz oben auf der Wunschliste stehe dabei die Premier League.

Die englische Beletage sei wegen der "Macht der Klubs, ihre enorme internationale Strahlkraft" und der äußerst lukrativen TV-Verträge sehr attraktiv für Perez, so die Mundo Deportivo. Zudem war die Rede davon, dass der Präsident auch Informationen über die Bundesliga und Serie A eingeholt habe.